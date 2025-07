479 cuentas, 35 bancos, 12 países

El cuerpo del delito. Ese es el siguiente paso sustancial en la investigación del Tribunal Supremo sobre la trama formada en torno a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Hasta hoy podríamos estar ante las fantasías de tres fantasmas de la política. Pero en algún lugar del mundo tiene que estar la recaudación. En total, la UCO rastrea 479 cuentas de 35 bancos en 12 países distintos. No habrá nada sustancial antes del mes de septiembre aunque en los próximos días acudirán a declarar algunos de los empresarios bajo sospecha. Cerdán dijo muy claro que no se había quedado un euro. Ante el juez dijo, con la boca pequeña, que tampoco el PSOE lo había hecho. El calendario judicial que el PSOE anunciaba dramático para el PP en otoño va a ser un calendario policial infernal para los socialistas. Las cosas se complican por momentos. La visita a Cerdán del abogado Tejeiro, compañero de andanzas de Leire Díez, insiste una vez más en la idea de la trama instalada en el corazón de Ferraz.

A todo esto, Sánchez no da con la tecla -igual es que no existe- para desactivar esta bomba racimo en su partido y en su gobierno. Altos cargos que se levantan de madrugada para ver si ya ha salido el informe de la UCO que les atañe, cargos intermedios temerosos de haber sido grabados, socios que intentan sacar tajada y lo poco que queda con vida en la familia socialista intentando sobrevivir al tsunami. El drama es que la trama fue tan eficaz en el dominio del partido que ahora no hay alternativa con fuerza interna, los apoyos externos son otra cosa, para asaltar el poder.