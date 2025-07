De Venecia a Budapest: dos formas de estar en el mundo

Bezos, de 61 años y dueño de Amazon, acaba de casarse en Venecia y no ha elegido a ninguna jovencita. Bien mirado, no le hace ninguna falta. Su mujer, Lauren Sánchez, de 55, ha hecho gala de una vitalidad y un entusiasmo que no tienen nada que envidiar a los de ninguna mujer joven. Lo explico: los fastos de la boda han durado tres días, con desayunos, comidas y cenas compartidas con sus invitados, durante los cuales la novia ha lucido 27 mudas diferentes, que previamente hay que seleccionar, pagar (de alguna manera), ajustar, combinar con joyas, zapatos, más peluquería, maquillaje... Solo de pensarlo, me agoto.

Doscientos han sido los convocados, a los que hay que saludar, cumplimentar, atender, sonreír... Un trabajo que, con uno de ellos —Leonardo DiCaprio—, no pareció pesarle a Lauren, que se mostró algo más que encantada de verlo y saludarlo.

El famoso actor apareció con una gorra calada tan profundamente que ocultaba su rostro. Mi teoría es que el intento de pasar desapercibido no se debía únicamente al deseo de preservar su intimidad. Creo que pesó mucho el hecho de que DiCaprio es un activo activista medioambiental, y esta boda ha sido, en este sentido, un absoluto despropósito. La prueba: 90 vuelos privados para trasladar a sus ilustres asistentes. Mover a estos 200 amigos representan las emisiones anuales totales de CO2 de 200 personas europeas en un año, y las emisiones de CO2 son la causa del cambio climático.

Ver este evento baja la moral a cualquiera mínimamente concienciado con el mayor problema al que se enfrenta la humanidad: la crisis climática. Y es que Bezos y sus amigos no son unos pobres ignorantes; son gente formada, inteligente, viajada —quizás demasiado—. En Suecia ha surgido una nueva palabra: flygskam, que significa «vergüenza por volar» (en avión, se entiende). En vuelo privado ya debe suponer, para los suecos, la deshonra máxima.

En medio de este bajón, de repente, el sábado surgió la esperanza, la alegría, la luz al final del túnel: Budapest.

Confieso que no sabía de la existencia de este hombre maravilloso, este bendito, este santo varón llamado Gergely Karácsony, alcalde de Budapest. Es de ideología verde, para aumentar su gloria y la de los ciudadanos que lo han elegido.

Del que sí sabía era del ultranacionalista Orbán, el presidente de Hungría. Una de las piedras en el zapato de Europa: un hombre reaccionario, amigo de Putin, de Trump, enemigo de la libertad, del progreso, del respeto a las diferencias; por tanto, enemigo de la paz y la concordia.

Ese día, el sábado, se celebraba el Día del Orgullo LGTBI, una fecha que, lamentablemente, aún sigue siendo necesaria debido a las persecuciones, discriminaciones, agresiones e incluso asesinatos que sufre este colectivo. El primer ministro Orbán prohibió el desfile del Orgullo, aunque sí autorizó manifestaciones de grupos de extrema derecha en su contra, y llegó a amenazar con represalias legales a quienes participaran en el evento. Sin embargo, una laguna legal permitía que la celebración se realizara si contaba con la autorización del responsable municipal. Y así fue: Gergely Karácsony no solo dio su permiso, sino que encabezó la marcha.

Miles de personas —200.000, según la organización— se lanzaron valientemente a la calle a proteger la libertad, la diversidad, el progreso, la tolerancia, la humanidad. No eran solo los derechos de los homosexuales lo que allí se defendía. A la fiesta se habían unido políticos de diversas nacionalidades; entre los españoles, el alcalde de Barcelona, quien dijo: «Las ciudades europeas son los auténticos bastiones de resistencia contra esta ola reaccionaria que sacude a Europa».

Budapest ha pasado a merecer, a partir de ahora, un lugar de honor en mis destinos deseados.