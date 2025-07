Va de morosos

Acabo de pagar (por imperativo legal). Pues eso, acabo de pagar ochocientos y pico de euros para saldar mi cuenta de multas de tráfico (las más cuantiosas, esas de no reconocer el conductor cuando el radar te pilla distraído) con la “tienda de los horrores” conocida como la ATIB. Qué buen ciudadano soy, bajo amenaza de embargo de las cuentas donde poco hay, pero hay. En esas estamos cuando el pasado jueves se anuncia a “bombo y platillo”, nunca mejor dicho, la lista de morosos de este país con la hacienda pública. Un total leo, de 14 mil millones de euros. ¿Se imaginan que esa cuantía la pudiéramos dedicar a satisfacer las necesidades de las subvenciones a la dependencia, que ni se sabe desde cuándo no se pagan y ni se sabe cuándo se volverán a pagar? Y eso que a lo mejor es el chocolate del loro, o a políticas sociales o a la investigación de enfermedades raras donde los laboratorios no gastan ni un duro. En esos 14 mil puede entrar un largo etcétera. Entre los morosos (aparte de empresas ya finiquitadas y que nunca se cobrarán) tenemos un largo listado de desfilantes por las alfombras rojas o los que llenan polideportivos con su música, exbanqueros venidos a menos, que se pasean con sus, o alquilados, yates por las aguas de Ibiza y Formentera. Salen en los medios comiendo en restaurantes de langosta con huevos fritos (payeses según la carta) de a 200 pavos el menú. El que menos le debe a las arcas de este país, más de ochocientos mil euros y algunos hasta tres millones (les aseguro que yo, cuando viene el aviso de la ATIB no duermo y son cuatro chavos). Esta gente busca salidas para seguir en la lista y que nadie les reclame o les embargue lo poco o mucho que tengan… Es preferible pagar a un sabueso fiscal que a ese “Hacienda somos todos”. Hemos hecho del fraude “confeso” de 350 mil euros del “novio” de Ayuso una guerra mediática sin cuartel. Hasta el fiscal general del Estado está con el susto en el cuerpo por este tema. Un telediario de TVE abrió con el dichoso novio, como si de la caída del muro de Berlín o las torres gemelas de Nueva York se tratara. Mientras la lista de los “listos” se publica en la sección de sociedad de los diferentes medios a la par que la feria de Sevilla o el Rocío. Por cierto, lugares donde se les ve con la misma frecuencia que en la lista de morosos.