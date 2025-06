Vivir en la masificación de forma perpetua

Cuando vives y trabajas en una isla turística como Ibiza y, además, has nacido y veraneas en la capital de la Costa del Sol, estar en casa o de vacaciones se convierte en una experiencia perpetua de masificación. Esta semana leí que Antequera, el pueblo de mis padres, ocupa el puesto 20 en el ranking de Exceltur de los 100 principales destinos de interior en España. Ni siquiera en el pueblo puedes escapar de la maquinaria turística. Aunque, en este caso, el insoportable calor estival en el interior de Andalucía actúa como un filtro natural para quienes no soportan las altas temperaturas.

Cuando uno vive del turismo, renuncia a una parte de lo que era su vida: hace veinte años que no voy a la feria de Málaga y casi una década que no piso el centro de la ciudad en Semana Santa. Demasiada gente. Sin embargo, el espíritu de la Navidad sigue vivo, y disfruto del alumbrado navideño siempre que puedo, ahora aún más con mi hijo. Cuando un lugar se vende al turismo, sus habitantes dejan atrás una parte del todo para quedarse con los retales del recuerdo de lo que alguna vez fue. Hoy, prácticamente todo el país sufre de esta misma enfermedad. La riqueza ni siquiera se percibe. El dinero ya no gotea hacia abajo, sino que se concentra en las mismas manos que amasan fortunas.

«Mamá, no vendas nunca el piso de Puerta Blanca», le dije a mi madre hace meses por teléfono, sobre aquella casa que fue nuestro hogar antes de que mis padres se mudaran a una moderna urbanización con pista de pádel y piscina. Lo hice cuando vi que Málaga se estaba equiparando a Ibiza en los precios de la vivienda. «A lo mejor algún día quiero volver», le dije, «o que vuelva mi hijo». Ya no se construyen hogares, sino segundas residencias.

Cuando el turismo genera pobreza, el paraíso se observa con los ojos de un ciego. Este verano pasaré unos días en mi ciudad natal, en el barrio, como cuando era niña. Disfrutaré de la playa, a solo diez minutos a pie de casa, sin retenciones ni problemas para aparcar. No quiero ser una turista, sino una vecina más.