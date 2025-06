El cachondeo de las hamacas

Me parece una genialidad que el Ayuntamiento de Sant Joan remitiera la semana pasada un comunicado de prensa en el que se informaba de los resultados de la inspección realizada en Cala d’en Serra por la Policía Local, que, al parecer, no detectó ninguna irregularidad. Sobre todo, porque dicha comprobación tuvo lugar justo después de que la organización ecologista Amics de la Terra denunciara en las redes sociales, con fotografías perfectamente ilustrativas, que en esta minúscula y recóndita orilla el concesionario prácticamente dobla el número de hamacas que tiene autorizadas, haciéndose eco toda la prensa. ¿Han iniciado un expediente en base a las fotografías publicadas por Amics de la Terra? ¿Les han tomado declaración? ¿A qué esperan?

En la nota del Consistorio también se amenazaba con que la Policía Local va a realizar más inspecciones y que todas las irregularidades supondrán el inicio de un expediente sancionador, como si esto fuera novedoso. Aquí lo verdaderamente importante es que, otra vez, ha tenido que venir una organización ecologista a denunciar el abuso porque el ayuntamiento no vigila como es su obligación y muchos concesionarios se burlan de esta clase de comunicados y de cada una de las limitaciones que pesan sobre su actividad. Lo primero que debería de hacer el Ayuntamiento de Sant Joan es pedir perdón y comprometerse a vigilar lo que pasa en su territorio, cosa que no ha hecho hasta ahora. Y, ni mucho menos, es el único.

Mientras el Consell agita la bandera contra la saturación y pone algunos límites a la entrada de vehículos, la gran mayoría de playas de la isla siguen siendo un reino de taifas donde el beneficio de unos pocos condiciona la experiencia de todos los demás, ya sean turistas o residentes. Que Cala d’en Serra se llene de hamacas y apenas quede espacio para quien no quiere pagarlas, supone una tomadura de pelo desproporcionada y evidente, que el Ayuntamiento no debería tolerar. Basta con que una patrulla se asome al acantilado y cuente las tumbonas para saber cómo está el patio; y no se hace ni eso.

Se supone que las hamacas no pueden ocupar más de la mitad de las orillas y, sin embargo, en numerosas riberas este principio se incumple sistemáticamente. Lo saben de sobra los ayuntamientos y no lo combaten. Tampoco está permitido que los restaurantes y chiringuitos sirvan comidas en las hamacas, por una cuestión básica de higiene, sostenibilidad y respeto a los espacios naturales.

Basta con dar un paseo junto a cualquier beach club o chiringuito fashion para comprobar que no sólo se sirvan aperitivos ligeros para matar el gusanillo hasta la hora del almuerzo. Incluso se instalan mesas bajas con mantel junto a las hamacas y sobre ellas se despliegan auténticos festines. Esto lleva ocurriendo desde hace años, ante las narices de las autoridades competentes, que no mueven un dedo ni ponen denuncia alguna. Al menos que haya trascendido y haya supuesto un cambio mínimo en la actitud de los concesionarios. Es más, se ha ido claramente a peor.

Parece evidente que los periodistas de información local van a tener que volver a salir a contar hamacas y así hacerle el trabajo a las autoridades municipales, que directamente desisten de la tarea, no sabemos si por vagancia, falta de medios o por alguna razón aún peor. Luego nos encontramos con la polémica tarifaria, dado que se siguen aplicando precios de una forma completamente aleatoria e ilegal en muchos concesionarios, sobre todo vinculados a determinados chiringuitos y beach clubs. Hay hamacas que prácticamente se subastan como si fueran reservados de discotecas y otras que se cobran a precio normal, con un suplemento disparatado por la sabana o la colchoneta, y lugares donde incluso se exige un gasto mínimo en servicios de restauración para poder ocuparlas.

Lo más grave es que este constante incumplimiento de las ordenanzas provoca que el sistema de subastas mediante el cual se decide quién explota las concesiones de las playas, aún resulte más injusto de lo que ya es de por sí. El método premia al tramposo, que se dedica a ofrecer más de lo que podría recaudar si cumpliera estrictamente las condiciones impuestas, porque luego dobla las hamacas, las cobra más caras y sirve comida en ellas, aumentando las mesas que tiene disponibles en el chiringuito e incrementando exponencialmente las cifras de explotación.

Es sólo un ejemplo más de tantas cosas que se han desmadrado en la isla y que, pese a lo sencillo que resulta controlarlas, nos abocan a una sensación de desorden y caos asfixiante. En otra ocasión hablamos de transporte ilegal, viviendas turísticas irregulares, salas de fiestas encubiertas, tráfico de drogas, trata de blancas, party boats o cualquier otra rama de la economía turística, donde lo legal y lo ilegal se confunden, en un batiburrillo salvaje donde ya nadie sabe dónde están los límites.

@xescuprats