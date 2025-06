El relato de la izquierda

La UCO entra en Ferraz y rápidamente Óscar Puente tuitea que la UCO no ha entrado en Ferraz. Tampoco en el Ministerio de Transportes ni en Adif. Sólo ha clonado. Lo ha debido de hacer a través de las paredes.

Unos días antes, en plena catástrofe de mordidas y putas, un periodista dedicaba en El País una columna entera al diputado tuitero con nombres y apellidos por supuesto del PP, en un afán penoso de desviar la atención, como si tuitear sandeces tuviera trascendencia alguna en este maremágnum de ignominias chateadas o telefoneadas por esa colección de clones de Torrente que era la cúpula del PSOE poco antes, durante y después de las correrías de la banda del Peugeot. Que hasta el último día intentó Ábalos hurtar pruebas en compañía esta vez de Anaís.

No se puede negar lo que todos estamos oyendo, pero Sánchez lo presenta, por una parte como un complot de la UCO y la derecha y por otra, y no sé lo que apesta más, como una anécdota. Rufián se hace el duro y le grita que la izquierda no puede robar, como si nunca hubiera existido Filesa, ni los ERES, ni Roldán y él grita todavía más que la izquierda no roba y detrás de uno y otro esa colección de perritos piloto asintiendo con la cabeza con tal entusiasmo y cada vez más fuerte y rápido, que se van a descoyuntar el cogote.

Cada día aparece un nuevo capítulo de este relato escandaloso y casposo sin gracia alguna de delincuencia institucionalizada, de hipocresía máxima y de asquerosidad sin límites, mientras los llamados progresistas se empecinan en su superioridad moral de siempre, ahora criminal, y a todos los demás se nos acaba la paciencia y la capacidad de asombro. No sabemos dónde se situará el umbral del escándalo ni lo que será capaz de intentar Sánchez para mantenerse. De momento escribe imprudentes cartas sobre la OTAN, por ver si así sofoca el sofoco de sus cómplices. Page vaticina que lo que teme el taciturno es lo que todavía no se sabe y no solo en España sino también en Europa la pregunta es ya cuánto tiempo se puede aguantar así.