Un mundo con menos latidos

Hay amaneceres que pesan más que otros. Días en los que uno al encender la radio siente un escalofrío antes de que hablen, porque intuye que lo que viene no es bueno, porque el mundo vuelve a sonar a explosiones, a comunicados de urgencia, a ruedas de prensa con corbatas oscuras y miradas frías, a kit de supervivencia.

Nuestros líderes se prestan raudos a justificar cualquier ataque, con voz grave, entre banderas y frases aprendidas, hablan con firmeza de defensa, de responder con fuerza, mientras el mundo contiene la respiración como quien presiente que algo muy viejo, muy trágico, está por repetirse.

La guerra no empieza cuando cae la primera bomba. Empieza mucho antes, en los despachos donde se pierde la compasión, en los mapas donde solo se ven líneas, no vidas, en las tierras que esconden fortunas pero que nunca debieran albergar ciertos cadáveres, en las decisiones donde ya no hay preguntas, solo órdenes.

Y mientras los titulares hablan de ataques selectivos o de intervención calculada, nadie muestra el rostro de la niña que se ha quedado sin padre esa mañana. Nadie pone en portada los ojos del médico que ya no puede salvar a nadie. Nadie entrevista a la maestra que llora sobre los escombros de su escuela, porque en cualquier guerra, en todas, las cifras borran a las personas y los comunicados apagan los gritos.

El mundo no puede dormir tranquilo sabiendo que, en nombre de su seguridad, pueden arder ciudades y temblar cunas. Pareciera que el planeta entero aventurase una inminente guerra, aunque lo nieguen con diplomacia, mientras, nosotros, ciudadanos de este peculiar mundo, seguimos viviendo entre dos extremos, el miedo y la indiferencia, combinación que se me antoja letal para evitar el ataque y la defensa, la defensa y el ataque, la aceptación o la crítica, en conclusión, el conflicto.

La paz no es un discurso, es una decisión diaria, valiente y ética. Es el gesto de quien se niega a matar, aunque pueda. Es el derecho de todo niño a no conocer jamás el sonido de una sirena antiaérea.

Y cuando se eligen las bombas antes que el diálogo, no solo se lanzan misiles, también se dinamita la esperanza.

Hoy, más que nunca, no podemos permitirnos el lujo de callar, porque el corazón del mundo late más lento con cada bomba, y cuando dejemos de querer escuchar ese latido, tal vez deje de sonar del todo.