Ikram y el menor

Nos ha conmovido más la historia de la perrita Ikram que el goteo de cadáveres de migrantes en las costas de las islas. 31 cuerpos entre enero y junio. La punta del iceberg de los desaparecidos en la ruta de Argelia, entre ellos dos criaturas de apenas dos años. Ni lo juzgo ni lo censuro. Estoy acostumbrada a la indiferencia ante el horror cotidiano, a que seis mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas (una con su bebé) no den visitas a los medios y hayan merecido esta semana poco más de una nota a pie de página en la mayoría de ellos y a que niños muertos de desnutrición por un bloqueo genocida, o abrasados vivos en sus tiendas de desplazados, ya ni sean noticia.

El sacrificio de Ikram con su absoluta inocencia y confianza en el ser humano, que nosotros perdimos, hubiera sido una crueldad y aplaudo con el alma que la dejen vivir. Pero a las instituciones y a las buenas personas que se han ofrecido a adoptarla, les pregunto: ¿dónde queda el menor que la quiere tantísimo que se negó a abandonarla y viajó con ella en una patera, protegiéndola con su abrazo? No tengo la ingenuidad de esperar que haya alguien dispuesto a acogerlo también, pero me parece inhumano que ni siquiera se contemple la posibilidad de devolverle a su perra cuando acabe la cuarentena, su hogar en tierra extraña, su amiga, su consuelo. ¿Cómo se sentirían sus hijos si les hicieran algo así? Pues imagíneselos solos en otro país y sin un hombro en que apoyarse. Y no veo ningún obstáculo insalvable por que el chaval vaya a un centro de menores. No debería ser imposible acoger al animal en él o, si no, al menos hacerlo donde se le permitieran las visitas. Con su cariño incondicional, Ikram no solo ayudaría a su dueño, lo haría con todos los internos.

Vivimos en una sociedad que se vuelca en buscarle una familia a una cachorra mientras le arranca, con ella, la única que tiene aquí al menor que la trajo. Que se conmueve por el destino del animal pero cierra los ojos ante el humano. Salvando las distancias, no he podido dejar de recordar como, el 16 de abril de 1994, los soldados belgas evacuaron del hospital psiquiátrico Ndera de Ruanda, lleno de refugiados y sitiado por los hutus (21.000 personas asesinadas), a los blancos y todas sus mascotas pero no a los niños tutsis. A los occidentales, entonces, les importaron más sus perros.