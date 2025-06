Me pongo delante del ordenador para escribir unas líneas sobre la página en blanco que soporta todo lo que le pongas. Recibo un mensaje al móvil, lo leo: “Parece mentira que en pleno siglo XXI, los dirigentes del mundo permitan todas las guerras que hay en el mundo y que además la Comunidad Económica Europea y el presidente de Estados Unidos pida más dinero para el rearme, nos hemos vuelto locos”. Así es, nos hemos vuelto locos.

No somos capaces de sentarnos en una mesa para poner fin a conflictos armados, pero sí para subir el presupuesto en armamento. ¿Cómo no se plantan todos los dirigentes europeos y deciden poner fin a algo que solo provoca más pobreza, más humillación y más problemas? Pues simplemente, porque detrás de todo esto hay un beneficio económico, y las víctimas humanas no tienen ninguna importancia para aquellos que solo quieren enriquecerse a pesar del dolor de los demás.

Nos escandalizamos, pero en nuestras islas suceden casos parecidos. Asentamientos que circundan núcleos urbanos, víctimas de una sociedad injusta. No tienen solución porque económicamente algunos se benefician de los que allí residen. En los asentamientos no viven delincuentes o malhechores, viven trabajadores. Viven los que limpian nuestras casas, nuestras calles, nuestras plazas turísticas, los que limpian jardines, los que trabajan en los trabajos duros de la obra… pero no les queremos alquilar los pisos en manos de unos pocos por que se saca más beneficio poniéndolos en el mercado ilegal del turismo. ¿Por qué? Porque benefician a la economía de los que posiblemente tengan influencia por encima de los que tendrían que poner solución.

Nos hemos vuelto locos. Locos por el dinero, locos por tener cuando no nos vamos a llevar nada de este mundo más que aquello que es capaz de llenar de sentido lo más profundo de nuestro corazón.

Justamente en este momento en el que escribo estas líneas recuerdo que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, un corazón que fue capaz de entregar su vida por los demás para recordarnos que ese es el sentido de la felicidad, ser generosos los unos con los otros. Todo lo demás solo provoca enfrentamientos y violencia. No debemos callar nunca delante de tanta injusticia y ojalá que algún día los que tienen en sus manos la solución de tantos problemas, descubran cuál es realmente el sentido de sus vidas, no el rearmarse, sino más bien desarmarse para que quepa más generosidad en el corazón de esta humanidad tan loca.