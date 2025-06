Chabolas al borde de la tragedia

El poblado chabolista de Can Rova 2 rozó la tragedia el pasado jueves, cuando se inició un incendio en la cocina de una autocaravana que quemó tiendas de campaña y chabolas. La rápida intervención de los bomberos, que en apenas una hora extinguieron el fuego, evitó una catástrofe, pues el asentamiento es un polvorín, con decenas de infraviviendas construidas con materiales altamente inflamables y tóxicos, donde hay bombonas de butano y hasta generadores con combustible. El número de personas que malviven en este asentamiento de las afueras de la ciudad de Ibiza, aunque ya dentro del municipio de Santa Eulària, se desconoce, porque están en una finca privada (con la oposición de la propiedad) y vallada, donde impiden el paso a la Policía Local y a otros funcionarios municipales, pero pueden ser centenares.

El Ayuntamiento trató en abril de desalojar el terreno con una orden judicial, pero el recurso de los residentes logró paralizar in extremis el desahucio, que está ahora en el aire, a expensas de un litigio en el que los ocupantes agotarán todas las maniobras dilatorias a su alcance. Ahora, con mucha más razón, la alcaldesa, Carmen Ferrer, alerta de que el fuego puso de manifiesto una vez más el grave riesgo para las personas que entraña este poblado, y la necesidad de actuar cuanto antes para desmontarlo. También el Consell, el Ayuntamiento de Ibiza (que tiene sus propios asentamientos chabolistas, aunque menos poblados) y los vecinos de la zona, han lanzado advertencias similares en las últimas semanas. Todos coincidimos en que la situación es crítica y es cuestión de tiempo que ocurra una tragedia, pero lo que no existe es una hoja de ruta en la que estén involucradas todas las administraciones, desde los ayuntamientos y el Consell hasta el Govern balear y el Gobierno central. Y no solo para desmantelar los asentamientos, sino para evitar que surjan otros nuevos.

El chabolismo se ha extendido de forma imparable por la isla hasta formar poblados de considerables dimensiones en los últimos años, con los consecuentes peligros que conllevan, tanto para las personas como para el medio ambiente y las infraestructuras. Surgieron gracias a una innegable pasividad de los ayuntamientos, quizá porque nadie pensaba que fueran a crecer como lo han hecho. Desmantelarlos en los primeros días podría haber sido relativamente sencillo; hacerlo ahora resulta difícil y traumático, como ya se ha comprobado en el desalojo del primer Can Rova (situado a pocos metros del actual).

La situación es ya muy compleja, porque este fenómeno no es más que la consecuencia del problema principal, que no es otro que la falta de vivienda digna en la isla a precio asequible, como consecuencia de la especulación desenfrenada. La lucha firme contra el alquiler turístico ilegal que impulsan el Consell de Ibiza y los ayuntamientos es fundamental para devolver al mercado del alquiler residencial muchísimas viviendas que ahora se alquilan sólo a turistas porque los beneficios para los propietarios son mucho mayores. Pero no es suficiente. Es urgente trabajar en otras medidas, y también que el PP, que gobierna en todas las instituciones locales de la isla y el Govern balear, se plantee seriamente poner topes a los precios del alquiler, tal y como permite la ley estatal de vivienda que ya se aplica en otros ayuntamientos gobernados por los populares, como A Coruña, que ya ha solicitado a la Xunta de Galicia que declare la ciudad zona tensionada, y esta lo ha hecho, aunque a regañadientes, pues va contra la posición del partido. El principal argumento del PP para oponerse es que topar los precios del alquiler provoca que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado, pero en el caso de Ibiza, donde el plan de alquiler del Govern ha fracasado claramente pese a dar las máximas garantías jurídicas y económicas a los propietarios, no hay nada que perder y al menos se presionarían los precios a la baja.

Es comprensible que los residentes en infraviviendas se nieguen a abandonarlas, pues se hallan en un estado de necesidad y no tienen otra opción. De la misma forma, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de evitar un riesgo cierto para la vida y la salubridad de las personas que malviven en estas lamentables condiciones. Al mismo tiempo, debe ofrecerles la ayuda de los Servicios Sociales, que no suelen aceptar, por los motivos que sea, quizás porque los recursos no son suficientes, no se adaptan a las necesidades, por temor a perder la tutela de menores o porque son extranjeros que están en situación administrativa irregular. Es un error señalar culpables en una crisis que es el resultado de una dinámica especulativa de años y que requiere un complejo abordaje y medidas muy diferentes desde diversos ámbitos, cuyos resultados podrán evaluarse a medio plazo, no de forma inmediata.

El Ayuntamiento de Santa Eulària advierte de la necesidad de desalojar el campamento, y para ello prosigue su batalla judicial, como es su obligación, aunque insiste en que hasta que no se pronuncie el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma (que es el que paralizó el desahucio), no puede hacer nada. Asistimos a un impasse que no se sabe cuánto tiempo puede durar. Si antes del incendio ya era evidente el peligro que se corría en el asentamiento, tras el fuego la situación se ha vuelto más insostenible si cabe. Las llamas comenzaron en una autocaravana en la que cocinaba una mujer y en la que había una bebé. Afortunadamente, ambas resultaron ilesas, y no hubo ni siquiera intoxicados por inhalación de humo, pese a la intensa y negra humareda que se extendió por la zona y que hizo presagiar lo peor. No podemos esperar al próximo accidente y sus inciertas consecuencias. Es necesario afrontar de forma urgente este problema que ya se nos ha ido de las manos, y que irá a peor si no se actúa.