Carta de un ingeniero agradecido

Queridos amigos:

Tras algo más de siete años teniendo el honor de ser el delegado de los puertos de Ibiza y La Savina, ha llegado el momento de empezar una nueva etapa, de momento centrándome en mis actividades como miembro de la Junta Directiva de las tres asociaciones sin ánimo de lucro con las que colaboro, entre ellas Bio-Ports.

Atrás quedan innumerables experiencias vitales que me han ayudado a crecer tanto a nivel profesional como personal, y por las que estaré eternamente agradecido.

En estos últimos meses de reflexión personal y profesional, tanto mi familia como yo, hemos recibido el cariño y apoyo de muchos de vosotros, y hemos podido sentir el calor humano de

las Pitiusas. Esto ha sido especialmente gratificante para todos nosotros, y sin duda determinante a la hora de tomar la decisión de dar continuidad a nuestra residencia familiar en la maravillosa isla de Ibiza.

Vosotros sabéis quienes sois y desde aquí quiero transmitiros, en nombre de toda mi familia y en el mío propio, nuestro más sincero y cálido agradecimiento.

También quiero agradecer a la Autoridad Portuaria de Baleares la oportunidad que me brindó en junio de 2018, de cuyo resultado me siento profundamente satisfecho ya que durante este periodo se han conseguido logros que antes parecían impensables, como la reconciliación entre el puerto y la ciudad, no solo en el ámbito de las administraciones públicas, sino también en el empresarial y con las asociaciones de comerciantes y vecinos del entorno portuario.

Además hemos impulsado mejoras significativas en ambos puertos, entre los que destacaría:

La mejora de la movilidad sostenible de los cruceristas a través del grupo de trabajo técnico creado al efecto entre APB, Consell y Ayuntamiento, la mejora en la seguridad del tráfico

marítimo gracias a la colaboración entre APB, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Corporación de Prácticos y asesores externos de primer orden, el posicionamiento del Puerto

de Ibiza como primer puerto biotecnológico del mundo, la plausible mejora de los servicios de limpieza exterior y jardinería con todos sus equipos y vehículos eléctricos y sostenibles, la

implantación de nuevos servicios como la limpieza de lámina de agua con embarcaciones sostenibles, la dotación de carpas en las zonas de preembarque de vehículos así como en zonas peatonales del entono puerto-ciudad, las nuevas y mejores zonas de juegos infantiles, el nuevo servicio de control de fauna mediante cetrería, la puesta en servicio de la nueva estación marítima de es Botafoch, las importantes actuaciones de integración puerto - ciudad en los entornos de Marina Ibiza, Marina Botafoch y, como no, la integración del Muelle de Ribera y la más reciente de la Avenida de Santa Eulalia, que han abierto aún más el puerto a los ciudadanos y transformado ese espacio en una entorno más amable para los Ibicencos y sus visitantes.

Estoy especialmente orgulloso de que ambos puertos disfruten de una iluminación navideña sostenible desde hace cinco años, de la celebración anual del día internacional del yoga, y del cada vez mayor uso de los entornos puerto – ciudad para eventos públicos de índole deportiva y cultural.

Los puertos son un bien de interés general, y deben formar parte activa de la ciudad y de la sociedad que los acoge.

Por último, quiero señalar que los puertos de Ibiza y La Savina han generado un impacto relevante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas durante los últimos

años, y por ello felicito al magnifico equipo humano de la Delegación, y os animo a seguir trabajando como los grandes profesionales que sois, ¡El mérito de esta transformación es

vuestro!

Espero poder agradeceros pronto en persona todo el apoyo y cariño recibido a lo largo de estos siete años, en especial a los que os habéis volcado con nosotros en estos últimos meses.

Un afectuoso y agradecido saludo,

Ignacio Revilla Alonso

Ing. de Caminos Canales y Puertos