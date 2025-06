Seguro que le ha pasado más de una vez. Haga memoria. Cuando le dejaron de cobrar un plato en la cuenta de un restaurante, cuando se encontró por la calle algo que no era suyo, cuando se le cayó algo de la bolsa de basura camino del contenedor... De esas situaciones, y tantas similares del día a día, brotaron pequeños dilemas que pusieron a prueba su forma de ser. La pregunta es: ¿hizo lo correcto o lo beneficioso para usted? Respuestas A: avisó al camarero, buscó al dueño y recogió el detritus. Respuestas B: no dijo ni mu, no buscó a nadie y siguió caminando como si nada.

Lo más probable es que combine A y B, e incluso que no esté seguro cuando lo reflexiona ahora, en frío, porque dependería mucho del humor que tuviera en el día de autos. También es probable que le asaltaran las dudas. Pero hay una cosa que sí tengo meridianamente clara: su comportamiento se vería muy condicionado por el entorno, es decir, por las personas que estuvieran al tanto de su pequeño dilema moral. Que se portaría mejor cuando alguien le estuviera mirando, vaya.

Esa es una de las tesis, explicada con mucho más arte y apoyo empírico, que Jonathan Haidt sostiene en su estupendo libro ‘La mente de los justos’. Este psicólogo social recuerda lo sabido por todos, que el hombre es social por naturaleza, pero añade que el homo sapiens tiene una capacidad innata para el altruismo dentro de sus grupos y que, en parte, ese civismo nace de la vigilancia, a veces inconsciente, que ejercemos unos sobre otros. Dándole la vuelta al argumento anterior, que cuando nadie mira tiendo a hacer lo que me da la gana y a pasarme por el forro el bien colectivo.

En conclusión, que un poquito de celosa observación mutua es positiva, sin llegar a los extremos de ‘1984’. Al menos en lo que atañe a los que no sienten un deseo incontrolable por robar. Porque a esos, sean del partido que sean, habría que llevarlos con una GoPro grapada a la pechera, grabando todo el santo día. La justicia no cabe en esos cocos que, según defienden con ardor -pero solo hasta que les pillan-, se metieron en política precisamente por lo contrario.