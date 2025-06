Ya estamos todos, no cabe ni uno más

Llega el verano, y con él, la invasión. Los días largos, el calor, las ganas de un baño reparador en alguna cala recóndita… pero no. No hay tregua. No hay espacio. No hay paz. Los que vivimos en Ibiza durante todo el año sabemos que, cuando empieza la temporada alta, la isla deja de pertenecernos.

Ir a la playa, especialmente a una cala, es misión imposible. Ya no es que no puedas clavar la sombrilla, es que no tienes sitio ni para colocar la toalla. Si vas con niños, ni os cuento.

Si tienes la suerte de conseguir un hueco, entonces toca lidiar con el siguiente problema: los garrulos. Siempre hay alguien que decide que su reguetón o su tecno a todo volumen es un regalo para los oídos de todos los bañistas. Y luego están los del botellón, dejando la arena salpicada de latas, bolsas, colillas y vasos de plástico como si eso fuera un vertedero público.

Al otro extremo de los turistas de camiseta de tirantes y chanclas están los otros, los ricos. A unos los tenemos con sus fiestas improvisadas en mitad de la playa, gritando u orinando detrás de una roca o en las dunas, como si fuera lo más normal del mundo. También, haciendo carreras de Ferraris dentro de la ciudad. Los otros, llegando en sus jets privados o atracando sus yates carísimos y cerrando accesos públicos para bañarse ‘tranquilos’, como si la isla les perteneciera.

Por supuesto, no faltan los famosos (o famosillos), que cada verano tienen que venir a la isla y hacer postureo en redes sociales. Porque Ibiza es mágica. ¡Ay! Ya estamos todos. De verdad, ya no cabe ni uno más.

La sensación es que cada año la situación va a peor: más gente, menos civismo, más estrés. Y mientras tanto, los que somos de aquí contamos los días para huir.

Porque sí, lo confieso: estoy deseando que lleguen mis vacaciones y no para descansar en casa, ni ir a ninguna cala de aguas cristalinas, sino para poder hacer lo que todos ellos están haciendo aquí, pero lejos. Salir. Escapar. Alejarme de esta Ibiza que en verano no soporto.