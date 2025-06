Junio, el mismo y ya otro

Los campos de junio, hoy como ayer, han perdido los verdes lujuriosos de abril y mayo, los intensos dorados de las manzanillas y los vivísimos rojos de las amapolas. Amarillea el llano, las laderas recuperan sus tonos terrosos y nos sorprenden, por su desmesura, los cardos liliáceos de las alcachofas. En los lechos húmedos de las torrenteras y junto a los caminos florecen asilvestradas las adelfas, suben por los muros las vidrieras y las alcaparras, mientras las encendidas bungavillas trepan el cegador enjalbiego de las casas. Como decía el refrán, «per quinquagema, l’ametlla plena’ y‘per Sant Joan, l’ametlla a les mans». Hay cosas que no cambian. Otras sí han hecho distintos estos junios de ahora. El campo no tiene ya la febril actividad que uno recuerda, movilizado por mor de la siega y porque era el tiempo de plantar coles, rábanos, lechugas, pimientos, tomates y berenjenas, tiempo de entrecavar, esponjar la tierra y capar los cerdos, cosa que hacía como nadie mossènyer de Sant Joan.

El mar en junio era una bendición y lo sigue siendo, aunque las pesqueras, con las aguas recalentadas, no están cerca de las costas como antes. Tampoco creo que en el palangre se utilice todavía, como cebo, polp, butifarra i jarret, pero supongo que siguen entrando al anzuelo corbes, molls, roges, rascasses, sargs y sobre todo morenes: ‘De Sant Joan a Santa Magdalena es pesca la morena’. Tampoco vemos como entonces, cuando caía la tarde, en las barcas amarradas al pie de sa Penya, a los pescadores que, tras colocar las artes a proa y a popa, hacían su cena en las cubiertas, arròs caldós o caldera de peix que cocinaban sobre un fogón en un tronco ahuecado. Corría la borratja y había en el aire una alegría que se traducía en chascarrillos y bromas. Después, a sol post, los faluchos salían del puerto, uno tras otro, siempre hacia el sur. En aquellos días eran tan abundantes las capturas que, como recoge Joan Castelló, «n’havien de tirar mitja cobertada a la mar, ja que es peix, en aquell temps que no hi havia més frigorífics que ses caixes de gel, no el podien guardar».