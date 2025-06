El sabor de las palabras

Cuando uno se va de viaje y sale de los circuitos convencionales se puede encontrar con sorpresas totalmente inesperadas y fantásticas. Y no hablo de restaurantes de comida exótica, de clubes secretos de cannabis o de locales de masajes tántricos. Lo que me encontré era como sacado de otro tiempo, y hasta puede que de otro mundo.

Situada en una calle estrecha, peatonal y no excesivamente concurrida, tropecé con un comercio cuyo rótulo rezaba: «LA TIENDA DE LAS PALABRAS». Me llamó especialmente la atención el color de su fachada y las letras en ella dibujadas, que no palabras, ni frases. Ante tal panorama no pude resistir la tentación y en ella entré. Era un local cuadrado, coqueto, bien iluminado y donde todo estaba perfectamente colocado en estanterías altas de madera. Al no haber ningún cliente a esa hora de la mañana, la dependienta, una mujer más vieja que joven, me atendió con mucha amabilidad y sin ninguna prisa. Mi primera pregunta no podía ser otra: ¿Qué se vende aquí? Y la respuesta, clara y escueta: palabras. ¿Palabras? Repetí incrédulo. Y tras unos breves segundos para asimilar lo escuchado, comenté si eso no se hacía ya en las librerías y bibliotecas. Pues por lo visto y oído, no. Con voz pausada y dulce me comentó que en esos sitios se venden o prestan libros llenos de palabras que conforman frases, historias, poemas, diálogos o canciones, pero que lo que ella tiene en su negocio son palabras sueltas para que cada uno las use como quiera.

Plantado en medio de la estancia y con ella a mi lado, comencé a girar sobre mí mismo para observar detenidamente cada una de las estanterías. Encima de todas ellas, colgado del techo, un cartel informaba de qué clase de palabras había en cada aparador. Las había de todo tipo: modernas, clásicas, añejas, nuevas, bonitas, feas, dulces, agrías, frías, calientes, inconformistas, amables, ofensivas, obscenas, de amor, de odio, cortas, largas… hasta palabrotas. Palabras de paz y de guerra. Palabras sabrosas e insulsas, de moda o en desuso. Palabras de reconciliación y de ruptura. Sanadoras o hirientes. Nuestras y de otros idiomas. ¡¡Nunca había pensado yo que pudiera haber tantos tipos de palabras!!

Ante mi cara de incredulidad, la amable mujer siguió explicándome que en cada una de aquellas cajas de cartón había dos docenas de palabras. ¿Y vende usted muchas?, pregunté interesado. Pues menos de lo deseado y, sobre todo, palabras con sabor amargo. Me contestó con pesar para seguir añadiendo que vivimos tiempos en los que el lenguaje languidece, mortecino y gris. Me dijo que cuando abrió trabajaban tres personas allí, y que vendía palabras dulces, con sabores agradables, primaverales y suaves, pero la tendencia cambió paulatinamente. Insiste en que últimamente casi todo lo que despacha son cajas de palabras modernas pero desgastadas, con sabor a rancio, a rencor y a olvido. Y también, muchas cajas de palabras importadas que la gente no sabe lo que significan o no lo entiende en toda su extensión, restándoles significado y valor, convirtiéndolas en algo hueco y casi banal.

Mi siguiente pregunta no pudo ser otra: ¿Y por qué tiene usted de ese tipo de palabras? Y la respuesta pareció obligatoria: porque el cliente las demanda, y si no las tengo, no las vendo y tendría que cerrar mi negocio. ¡¡Lógico y normal!! Pues lo último que quisiera yo es que tan singular negocio tuviera que cerrar. Así pues, salí de allí con cuatro cajas debajo del brazo llenas de palabras antiguas, amables y con sabor a miel y a mermelada de melocotón, y dispuesto a hacer correr la voz de la existencia de tan maravillosa tienda, asegurando que no queda tan lejos de donde cada uno de nosotros solemos ir de viaje de vez en cuando.