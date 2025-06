Balanç del curs 24-25: crisi de docents, crispació per la llengua i aposta per la concertada

Amb el final del curs escolar 2024-2025, es fa necessari fer un balanç de la gestió política de la Conselleria d’Educació. Un curs marcat per tres qüestions principals: la manca de docents, la revisió del model lingüístic i una clara aposta de la conselleria pel sistema privat-concertat.

Crisi de docents a Eivissa i Formentera

Els centres educatius d’Eivissa i Formentera continuen patint greus dificultats per cobrir les places de docents, una problemàtica que s’agreujarà amb la jubilació de molts professionals durant els pròxims anys. Aquesta manca de docents és una crisi estructural que amenaça el bon funcionament del sistema educatiu i, malgrat els nombrosos anuncis del Govern, les mesures adoptades fins ara, no han donat resultat. Enguany ha estat el primer curs en què els docents destinats a Eivissa i Formentera han cobrat els complements de difícil i molt difícil cobertura amb l’objectiu de pal·liar el cost de l’habitatge. Aquesta mesura és positiva i nosaltres sempre l’hem defensada mitjançant esmenes, mocions i proposicions no de llei. No obstant això, tota sola no és suficient per resoldre la dificultat de trobar nous docents. La inacció del Govern del PP en matèria d’habitatge, amb la seva negativa a aplicar el topall als lloguers segons la llei estatal, així com el fracàs del seu programa de lloguer segur, han contribuït a mantenir aquest problema sense solució. Recentment, la Conselleria d’Educació ha anunciat que actuarà com a intermediària entre els propietaris i els docents, però, com bé afirma el secretari del sindicat STEI, això no és més que una cortina de fum, ja que al final no es crea nou habitatge al mercat. Mentrestant, el problema es cronifica: les llistes d’interins estan buides i les oposicions no tenen candidats.

Revisió del model lingüístic: un pas enrere per la llengua catalana

Un altre tema important ha estat la revisió del model lingüístic promoguda pel Partit Popular amb el suport de Vox. Aquesta revisió posa en perill la presència del català a les aules en un moment en què la llengua ja es troba en una situació de fragilitat a causa dels canvis sociolingüístics que vivim. L’acord PP-Vox, per aprovar els pressuposts de la comunitat suposa un atac directe al model lingüístic dels centres educatius, amb la intenció d’introduir el castellà com a llengua vehicular i permetre que docents sense acreditació lingüística accedeixin a places de funcionari.

I el més preocupant és que aquest acord no s’acaba aquí: deixen clar que estudiaran amb Vox «altres possibles canvis legislatius» en educació, obrint la porta a més retrocessos. A més, el Govern ha renovat el seu compromís amb el Pla de segregació lingüística que ja va ser rebutjat per la comunitat educativa. Tot això sense cap justificació pedagògica i únicament per satisfer els interessos de l’extrema dreta que vol desmantellar allò que ha costat dècades de lluita a la nostra societat. El Govern així, continua posant en perill la competència lingüística del nostre alumnat en les dues llengües oficials.

L’aposta per la privada-concertada: desequilibris i precarietat a l’escola pública

Finalment, un altre aspecte destacat ha estat el suport del Govern del PP a l’escola privada concertada. A les Illes Balears tenim un sistema d’ensenyament públic complementat per una xarxa concertada, un model que ha funcionat bé, tot i que és necessari un repartiment més equitatiu de l’alumnat vulnerable entre les dues xarxes. Tanmateix, el Govern del PP està fent tot el contrari amb la seva política d’escolarització, reduint les zones escolars, modificant els barems per aconseguir plaça escolar i concertant noves places a la privada quan encara hi ha places disponibles a la pública. De fet, recentment han anunciat que, a partir del curs 2025-2026, la majoria dels centres de les Illes Balears no hauran de reservar places per als alumnes amb Necessitats Educatives de Suport Específic (NESE) una vegada es publiquin les llistes definitives d’admissió. D’aquesta manera, els centres concertats podran assignar places a alumnes ordinaris i no participaran en la redistribució de l’alumnat nouvingut, que sol ser NESE i arriba a partir de setembre i al llarg del curs. Això farà que els centres públics concentrin, encara més, la major part de l’alumnat vulnerable.

Un altre exemple que evidencia els desequilibris que s’han consentit entre la pública i la concertada és la desigual introducció dels psicòlegs educatius a Secundària: 39 psicòlegs a la xarxa pública i 36 a la concertada. Quan la pública té 32.141 alumnes i la concertada 5.479 segons dades de la Conselleria. D’aquesta manera si els centres públics concentren la major part de l’alumnat vulnerable i no compten amb els recursos adequats no es garanteix la seva igualtat d’oportunitats a les nostres illes.

L’Escola d’Hoteleria d’Eivissa: una promesa incomplerta

Per altra banda, també cal assenyalar la manca d’oferta pública reglada de l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, tot i aprovar-se al Parlament una proposició socialista en aquest sentit. Amb el període de sol·licitud de places a la Formació Professional ja iniciat, el Govern no ha creat la mateixa oferta de cicles de formació professional, certificats professionals, graus A i B, especialitats formatives del SOIB i títols propis de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears que realitza a la seva seu de Palma, sempre tenint en compte les especificitats d’Eivissa.

Conclusió: retrocessos en l’educació

En definitiva, i amb Vox de nou com a soci del PP, tornen les polítiques de confrontació lingüística i es reforcen les d’afebliment de l’escola pública. Quan caldria desenvolupar un sistema educatiu que respecti la nostra llengua, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i que prioritzi el benestar i la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat.