Si fuera de Netflix sería el nombre de una serie de intriga con juicio final y aparición estelar como testigo protegido ante las amenazas de los mafiosos de turno. Pero aquí ni tratamos de convertirnos en misterio, ni escribimos guiones de telenovela. De un tiempo a esta parte con la bonanza meteorológica y un mar en calma (mar para pescar calamares), la llegada de pateras a las costas de Formentera va in crescendo y el arriba y abajo de luces de colores, las de la policía local y la Guardia Civil indica que estamos ante un problema de difícil solución, por más que le estén dando las vueltas los expertos, los políticos y los asesores de los políticos (que también opinan). Como comprenderán, desde esta página tampoco vamos a aportar una solución mágica (porque no existe). La búsqueda de la tierra prometida ha sido y será condición humana, está en nuestro genoma y si ayer fuimos los españolitos de la vendimia francesa o anteriormente los gallegos en ultramar, hoy les toca a Latinoamérica y la África sin revolución buscar en el primer mundo a esos perros que se atan con longaniza y que a la postre resultan, muchas veces, un calvario y un final con amarguras.

Tampoco vamos a dar lecciones de moral. Desde un entorno y una situación de confort, aquí en la Mola sería de una crueldad extrema intentarlo. Sí que me gustaría que nuestra sociedad consumista, la de este primer mundo, entendiéramos que para mantener el estatus necesitamos esa avenida de personas de otros mundos. Ergo, tengamos conciencia de ello y actuemos en consecuencia, que es muy fácil cargar nuestras culpas en los ajenos. Ya nos hemos olvidado de que «más cornás da el hambre» cuando tenemos el estómago lleno de menús de más de cien pavos. ¿Y quién es el testigo presencial?, se preguntarán con razón. Pues ni más ni menos que el amigo Javi Parejo, que se ha convertido en el conseguidor de esas imágenes que reflejan la cruda realidad donde se mezclan las fatigas de un viaje, sea corto o largo desde las costas argelinas, hasta Formentera y las alegrías del ‘ya hemos llegado’ con sonrisas de escondite para que no se sepa. Migjorn, es Caló, es Ram, son ese El Dorado con el que algunos de los llegados sueñan despiertos antes de cruzar el Sahel. Cansados, mojados, despistados, su esperanza se ha cumplido y Javi nos lo enseña, a modo de conciencia gráfica. Pero su labor no termina ahí, a veces, sin quererlo, nos descubre los que faltaban de la patera de ayer.