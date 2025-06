Cuando Ibiza tenía la mejor playa del mundo

La mejor playa de España es, según una publicación de viajes, Cala Bassa. La noticia me hace llorar. Y no es una exageración. ¿La mejor playa de España? ¿En serio? ¿En la actualidad? Cala Bassa era, no ya la mejor playa de España, sino la mejor playa del mundo. Hace décadas. Cuando era de verdad una playa y no un parque temático de tumbonas, champán caro e influencers.

Era la mejor playa del universo, sin duda. En los 80 y en los 90. Era una playa familiar. Sin lujos ni excentricidades salvo el día en que tu tía aprovechaba el domingo playero para estrenar el bikini de crochet dorado que le había hecho una amiga. Las familias llegaban a primera hora de la mañana con los coches cargados como para una mudanza. Las abuelas eran expertas en localizar el lugar con más sombra y en el que corría más aire, el más fresquito, vaya, del sabinar. Colocaban el mantel en el suelo, pillándolo con unas ramitas por las esquinas para que no se levantara y comprobaban que no se había olvidado nada: la tortilla, la ensalada de garbanzos, el pan, el embutido, las croquetas... Lucían bañador bajo sus batas, que como era domingo de playa en vez de cuadros o rayas era de flores o frutas. Y sin abotonar. Los abuelos, camisa abierta y pitillo en mano, observaban y comprobaban que el abridor y el sacacorchos no se hubieran quedado en casa. A nosotros nos pringaban de crema mientras dábamos saltitos, nerviosos, estábamos perdiendo un tiempo precioso de chapoteo. La sombra nos quemaba los pies. Queríamos agua y arena.

En la orilla, clavadas, una ristra de cervezas y sandías enfriándose con las olas hasta la hora de comer, de nuevo a la sombra. Las familias compartían sus bocados. Si había suerte, nos dejaban ir al chiringuito a por un helado y matábamos las horas que nos separaban del corte de digestión perdiéndonos entre las rocas buscando bichos donde no molestáramos la siesta de los adultos, dormidos sobre el mantel, limpio de migas. Hasta que podíamos volver a meternos en el agua, limpia, cristalina, temiendo el momento en que nos obligaran a salir del mar, ponernos el bañador seco, quitarnos la arena antes de entrar al coche y marcharnos con la nevera vacía y el alma llena de ganas de que fuera, de nuevo, domingo. Y volver a la mejor playa del universo. Era.