Paris, estiu del 25

A la dona zebra li falta el poema número 16. Li falta i entre papers, ordinadors, bolígrafs, fotografies de la vida quotidiana, el busca. El busca i no el troba. I l’enigma, ambiciós i possibilista, li pica una curiosa curiositat. Tal vegada el poeta, príncep al bosc, no troba tampoc el paper, el poema, l’infaust número 16. Caldrà plorar. O demanar la dimissió del governador civil d’Alabama. Farem d’un número -número parell, per cert- un misteri, una revelació? No ho crec pas. Malgrat les circumstàncies, tot és possible. La dona del rellotge vermell té la pell forta i josepina, cinematogràfica i gastronòmica. Noctàmbula i bucòlica presumeix de ser femenina, presumida, una mica -només una mica?- desafiadora quan al pàrquing que hi ha a la vora del bar Vermell deixa el seu Ford/Ka, darrera generació, matrícula A132.487, de grogues passions. La dona del rellotge vermell és contemporània, és negra i és verda. La dona del rellotge vermell és implacable. Per 13,50 euros la dona zebra esdevinguda bruixa al sopar sopa de ceba a Le Bistrot des Halles (15 rue des Halles, 75001, Paris). una mena de llogaret qualificat circumstancial. La dona zebra és feliç i vesteix d’un verd elèctric, mecànic i tal vegada hidrogen. Té però altres opcions. Per exemple elaborat més enllà de qualsevol boira parisenca que rebutja per no patir malalties estomacals. Perquè la cuisine bistromonique ho deixa per als caps de setmana crepusculars a la vivíssima llum que emana sempre del barri evocador i llatí i amb reminiscències privades. Llavors -o un minut abans- a l’hivern principal de cada any, a ritme de pluja que només canta Silvie Vartan, demana al cambrer de Le Petit Lyon (Rue de Vintimille, 75029, París) una severa aproximació al Gigot d’agneau fermier du Quercy rotie a la broche. És la festa de la nit a la ciutat enlluernada per la llibreria Shakespeare-Company i comprar obres completes de T.S. Elliot, poeta de notables discrepàncies conjugals a mig camí de Londres i París.