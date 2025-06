Turisme i qualitat de vida

L’objectiu de l’economia és generar qualitat de vida, que vol dir benestar. La qualitat de vida és un concepte que inclou el nivell de vida —els salaris reals o capacitat de compra— i altres aspectes com la salut, l’educació, la llibertat i els drets humans, la qualitat del medi ambient, la cultura, etc. Per tant, el nivell de vida és un ingredient de la qualitat de vida, un ingredient important, però no és l’únic. A la qualitat de vida se l’anomena també “desenvolupament humà”, “benestar social” o “progrés social”.

El principal indicador de desenvolupament és l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que calcula i publica des de fa més de 30 anys el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament. L’IDH és un indicador que combina tres variables molt elementals però molt importants: l’esperança de vida —com a indicador d’una vida sana i llarga—; la renda per càpita ajustada —com a indicador d’una vida rica— i una combinació de taxes d’escolarització —com a indicador d’una vida educada. L’IBESCAT calcula i publica l’IDH per a les Illes Balears i el compara amb els països de la Unió Europea. Resulta que el 2024 les Illes Balears, que encara estan per sobre de la mitjana de renda per càpita d’Espanya, cauen per sota en desenvolupament humà. De fet atenen a aquest índex els països europeus que queden per darrere de les Illes Balears no són els països europeus amb què hom es voldria comparar: Portugal, Letònia, Croàcia, Eslovàquia, Hongria, Bulgària i Romania. Per dalt la llista l’encapçalen Dinamarca, Alemanya i Suècia i Espanya està al mig de la classificació, el 14 de 28 països, entre França i Itàlia.

Els resultats de l’IDH mostren una caiguda del rànquing de benestar balear respecte el seu nivell de vida relatiu. Ja vàrem parlar fa temps que les Illes Balears també perden moltes posicions respecte renda en l’Índex de Progrés Social, un altre índex de progrés, aquest molt més sofisticat i amb moltes més dimensions i variables i que es calcula a nivell desagregat, no només pels països, sinó també per a les regions europees. La caiguda de benestar de les Illes Balears coincideix amb les de Catalunya o el País Valencià, regions amb les quals les Balears comparteixen geografia mediterrània i infrafinançament crònic ­dels serveis públics.

Aquests resultats no poden sorprendre ningú. S’ha demostrat els últims anys que el turisme —un tipus d’economia que funciona molt bé per arrencar el procés de creixement econòmic modern saltant-se la industrialització— no ha funcionat a la llarga per generar la qualitat de vida que hom esperaria. La turistificació genera grans guanyadors, persones que fan fortunes amb el negoci turístic, però també genera perdedors. Alguns són perdedors relatius, que van tirant i altres perdedors absoluts que amb prou feines poden tirar.

Hi ha diversos elements que afecten a la caiguda de benestar. En el cas de les Illes Balears l’últim quart de segle ha significat una pèrdua sostinguda de renda per càpita relativa a la resta de comunitats autònomes. Encara estan per sobre de la mitjana, però compte que quan es puja a un tobogan a vegades és difícil frenar. Avall va que fa baixada. El turisme ha generat molts llocs de treball, però amb salaris no molt alts i per sobre de tot ha comportat un gran augment de la població. La combinació de les tres coses empeny avall la renda per càpita relativa.

Els turistes i els residents comparteixen el mateix espai, el mateix mercat, i això afecta el cost de la vida. El cas de l’habitatge és el més flagrant, però no l’únic. Per això una mesura bàsica per gestionar l’economia turística ha de ser pujar salaris, començant per pujar el salari mínim. A més, el salari mínim hauria de ser diferent per regions (igual que és diferent per països) segons el cost de la vida. El cost de la vida és molt diferent a les regions espanyoles, però el salari mínim és el mateix a tot arreu. El salari mínim actual és massa baix a alguns llocs i massa alt a altres. Però a Espanya les diferències de cost de la vida entre regions són com les bruixes a Galícia —las meigas, haberlas haylas— i algú les deu calcular però les tenen amagades i no es publiquen.

Amb l’ecotaxa passa el mateix. Gestionar l’economia de les Illes Balears, com la d’altres zones turístiques, també demana pujar-la substancialment. En fi, estimats lectors: no us cregueu els profetes de l’Apocalipsi que clamen contra l’augment de l’ecotaxa o el salari mínim o la reducció del nombre de visitants. Ni tenen raó ni diuen la veritat. No sé si vostès recorden quan es va plantejar la llei del tabac que prohibia fumar a l’interior dels locals. Hi va haver escrits i manifestos que poc més que anunciaven la fi del sector de l’hostaleria —ara per cert alguns tornen a clamar amb la idea de no deixar fumar a les terrasses— i aquí estam, amb més bars i restaurants que mai. Idò igual, per gestionar el model turístic, s’ha de pujar el salari mínim i s’ha de pujar l’ecotaxa. I seguir.