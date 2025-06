Sí sobran turistas

Escucho al presidente del Consell de Ibiza en su discurso en el Foro del Mediterráneo celebrado esta semana en Málaga, en una ponencia muy interesante para dar a conocer la realidad de la isla fuera de nuestra geografía mínima. «No sobran turistas, sino la oferta ilegal», asegura Vicent Marí, en un alegato contra el intrusismo y en defensa de la medida de limitar la entrada de vehículos que tantas ampollas ha levantado, aunque a muchos nos pueda parecer insuficiente.

Entiendo la línea del presidente, aunque no la comparta del todo. Es evidente que sobra la oferta ilegal. Toda la piratería que siempre ha existido alrededor del negocio turístico, pero que se ha disparado en los últimos años. Y existe en todos los sectores, desde el alojamiento, al transporte, las excursiones, las experiencias, los aparcamientos, las playas. Y lo peor es que muchos de nuestros visitantes lo tienen perfectamente asumido, que llegan con la sensación de que van a tener que pasar por algunos aros durante su estancia en la isla.

En lo que no estoy de acuerdo con Vicent Marí es en que no sobran turistas. Y no me refiero solo a los que se alquilan un coche de alta gama y lo estampan o la vienen liando ya en el avión o intentan acertarle a la piscina desde el balcón o tienen sexo en plena vía pública o dejan las calles como si hubiera pasado una manada de búfalos o montan fiestas escandalosas en casas privadas... aquí podría eternizarme.

Estos sobran, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero también sobra un porcentaje de turistas. Un número. Porque hace ya mucho tiempo que tocamos techo. No solo están saturadas las carreteras, a lo que se intenta poner coto. Están saturadas zonas de ocio, playas, espacios naturales, aparcamientos, algunas zonas patrimoniales...

Hasta el momento, la única regulación ha sido la subida imparable de los precios -‘es el mercado’-, hasta el punto de que los trabajadores ya casi no pueden vivir en la isla. Y ya no se trata de negar la evidencia, sino de intentar buscar un equilibrio.