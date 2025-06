Paràlisi municipal a Sant Josep

Ara fa just dos anys que el Partit Popular governa a Sant Josep de sa Talaia. Governa en minoria i governa en coalició amb Alternativa Insular. El Partit Popular i Alternativa Insular compten amb deu regidors, vuit del Partit Popular i dos d’Alternativa Insular, i s’ha pogut constatar com al llarg d’aquests dos anys la il·lusió i força inicial ha anat caient en picat fins a un pou negre i sense fons.

Els despropòsits inicials i fora de programa electoral per acontentar al grup polític VOX i, de passada, poder sumar els onze vots necessaris per continuar al capdavant de l’Ajuntament, tot donant l’esquena al grup majoritari de l’oposició, el PSOE, així com a la resta de grups amb representació municipal com Ara Ibiza i Podemos, han fet palès la falta de lideratge, de diàleg i d’interès de l’alcalde, el Sr. Vicent Roig.

L’alcalde Roig no ha sabut arbitrar durant aquests dos anys de govern la política municipal, on hauria d’haver mantingut un perfil ampli i generós que permetés participar a totes les forces que representen Sant Josep. Per contra, s’ha dedicat a dinamitar les principals fites que el nostre municipi havia assolit com a comunitat. Intentar arramblar amb el nom de l’única filla predilecta que té el nostre municipi d’una de les principals artèries del nucli jordier, Margalida Roig ‘Llogat’, o treure tots els senyals contra la violència masclista que conscienciaven i ajudaven a denunciar a les dones que pateixen aquesta xacra a tot el nostre municipi han set els grans èxits de l’alcalde Vicent Roig, dels quals no ens oblidarem mai.

La quantitat de 30 milions d’euros al banc, un pressupost municipal de 49 milions d’euros i cap projecte en marxa que floreixi amb l’objectiu de millorar la vida dels vesins i vesines del municipi de Sant Josep són la firma que ens deixa l’actual equip després de dos anys de desgovern de Partit Popular a l’Ajuntament de Sant Josep. Això sí, bones paraules i alguna festa, no en falten.

Per si això no fos suficient, l’Ajuntament es troba el dia d’avui en una paràlisi institucional que no té reflex al passat. Les bones paraules han volgut substituir les accions que hauria d’haver impulsat el Sr. Roig, primer edil de l’Ajuntament, com ara executar les obres del casal de major de Sant Jordi; construir el nou camp de futbol Kiko Serra de Sant Jordi; posar en funcionament la plataforma única al nucli jordier per donar més seguretat als ciclistes; construir el centre cultural de Sant Jordi i l’escoleta municipal, entre d’altres. Clarament, la parròquia de Sant Jordi ha set la més damnificada de totes les polítiques del Partit Popular: per no haver començat ni la piscina, ara ni tan sols es pot nadar as Bol Nou. Una platja que entenem que es tanqui per precaució, però no que quedi abandonada sense ni propostes de solució ni previsió de reobertura.

A Cala de Bou, tot segueix igual. No s’ha traslladat la biblioteca municipal al nou edifici que va adquirir l’Ajuntament per tenir un espai més gran i adaptat a les necessitats d’un barri on ja resideixen més de 10.000 habitants; no s’ha començat amb l’obra del passeig de la badia de Portmany a l’espera que l’ajuntament decideixi, algun dia, treure els tubs de fibrociment que esclaten cada temporada i aboquen aigües residuals a les platges; o mantenir jardins i voreres a un nucli turístic que hauria de ser l’enveja de tot Ibiza. Però no, no treballen per això.

Al nucli de Sant Josep, tampoc ens quedam curts. La rotonda que va quedar aprovada per l’anterior equip de govern progressista i que, a més de donar viabilitat a la sortida i entrada del carrer Diputat Josep Ribas per anar a l’escola de l’Urgell, i que no té dia d’acabament, sembla més una obra d’art amb fonts d’aigua improvisades. A més, tal com ja ha anunciat l’alcalde Roig, no servirà per desviar el tràfic cap a la carretera des Cubells. Tot un despropòsit que acaba amb la funció principal per la qual s’havia ideat: millorar i desviar el tràfic del nucli josepí.

A Sant Agustí les coses van “mal de coure”. El grup de ceràmica que de forma coratjosa fa les seves obres d’art i que han de coure al forn elèctric no el poden fer servir des de fa més de tres mesos perquè els ploms salten. Això, dit així, no hauria de ser notícia. La notícia és que les valentes i els valents artistes han hagut d’anar al plenari municipal perquè ningú els feia cas.

Es Cubells no s’escapa de la desídia municipal. Allí on ja s’hauria d’haver fet un centre de cultura devora de l’església per donar cabuda a les activitats dels vesins i vesines, tot ha quedat amb bones paraules i cap fet. O les parades d’autobús, on les gallines i els galls es trobarien com al seu corral. A Cala d’Hort, després de responsabilitzar els vesins dels problemes que ha ocasionat la falta de rigor polític durant aquests dos anys, tot segueix igual.

I deixam la joia de la corona pel final, on es troba l’únic parc natural de tota l’illa d’Ibiza, Sant Francesc de s’Estany, que lluny de veure cap millora en les esteses aèries o serveis municipals com és l’accés al clavegueram dels petits nuclis de cases i negocis, la millor acció de govern de l’ajuntament ha set mirar cap a un altre costat i veure com volen els flamencs a la llum de l’alba cap a un futur incert.

Els polítics no hem vengut a ser protagonistes de res, sinó més bé executors de la voluntat popular, que demanda al seu ajuntament accions concretes i contrastables que permetin viure una mica millor cada any, no només creant nous serveis sinó també millorant els que tenim.

No podem oblidar la pujada dels fems municipals que haurem de pagar a partir d’aquest mes d’agost a la recaptació municipal, que també ha set gràcies a la falta de planificació i gestió municipal del Partit Popular, així com pujada de l’impost de béns immobles, que també veurem incrementat enguany per culpa d’unes polítiques municipals nefastes.

En qüestió d’urbanisme, les normes provisionals subsidiàries encara continuen a un calaix al Consell Insular d’Ibiza. Esperàvem més interlocució i ganes de resoldre problemes entre la màxima institució insular i la municipal, governades ambdós pel Partit Popular. Del Pla General d’Ordenació Urbana, que ja va néixer mort per la falta de lideratge polític i diàleg amb la resta de forces polítiques, no es va produir els consensos que s’esperarien d’un alcalde conciliador i capaç d’arribar a acords amb tothom. I així va la cosa.

Per anar acabant, perquè aquest balanç no tendria aturador, no podem passar per alt la falta de manteniment de l’edifici cultural més emblemàtic del municipi, l’Auditori des Caló de s’Oli, igual d’abandonat que els camins rurals del municipi, cada dia més plens de bonys i de forats.

Es veu que el Partir Popular de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, i de forma particular el seu alcalde, Sr. Vicent Roig, s’ha instal·lat en aquesta dita tan eivissenca i popular que diu que “qui dia passa, any empeny”. El nostre grup polític no li pot més que recomanar, pel bon progrés del municipi, la màxima benedictina “Ora et labora”. Idò a treballar! n