Abierto por vacaciones

Con el verano en puertas, abrimos por vacaciones. Las discotecas han dado el pistoletazo de salida y se sube el telón. Arranca la función. Nos llega el circo. El personal está preparado para la avalancha estival que para unos será el ‘maná’ de Bes, dios festivo que se ríe de su sombra y no nos ha salvado como prometía de los animales ponzoñosos, sierpes, picudos rojos y arañas violinistas, y que para otros, la gran mayoría, será la barahúnda, la vorágine, el pandemónium. Un año más, Ibiza será Babel. Será Sodoma y Gomorra. Nos vienen meses de aguantar lo que nos echen, ruidos, masificación, caravanas de coches en las carreteras, suciedad y el castigo habitual que sufre el Parque Natural y la posidonia. Nos esperan días de resistencia estoica y no poca paciencia. Lo de siempre. Veremos cómo los bárbaros del norte que decía Racionero nos ponen la isla del revés, literalmente patas arriba, mientras el oriundo sudará la camiseta para que los zánganos de turno se tuesten al sol, nos ensucien las playas y destrocen nuestros fondos marinos. ¿Turismofobia? ¡No señor! Es sólo pataleta habitual y un cabreo del todo inútil. La cosa no tiene remedio cuando somos nosotros, desde dentro, los que colaboramos al desmadre y lo aplaudimos con las orejas.

Ibiza será una fiesta para algunos, mientras los más bailarán de otra manera fuera de las discotecas que, eso sí, nos permiten sacar pecho porque son las más grandes del mundo, las más marchosas, las que tienen los mejores djs, las que envidian en Miconos, Málaga y Miami. Podemos felicitarnos. Un año más, Ibiza estará en la cresta de la ola y será la releche, el no va más, un ‘bluf’ que funciona nadie sabe cómo ni por qué. Tal vez porque somos unos maestros del espectáculo, del festivo escaparate que, mal que bien, esconde la mierda en la trastienda. Aunque menos a cada año que pasa porque ya no nos cabe debajo de la alfombra y la tenemos a la vista. De momento, cosa que sorprende, el visitante no se escandaliza, no mira lo que ve o hace como si no lo viera. Sucede que Vicente va donde va la gente. Pura inercia. Ibiza, cabe reconocerlo, es un dislate que dentro de unos años se estudiará, como despropósito inverosímil en las escuelas de turismo. Lo cierto es que hemos descubierto lo imposible, la cuadratura del círculo, que el caos vende. Aunque también se estudiarán las consecuencias que el invento ha tenido sobre el territorio y en sus gentes por estirar demasiado de la cuerda. Lo importante es que entrará dinero fresco, aunque no para todos. Serán pocos los que aten perros con longanizas.