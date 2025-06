Reparto de mujeres entre babosos

Me voy a meter en un sembrado del cual no sé cómo voy a salir. Pero es que desde hace unos días, desde que se hizo público el primer informe de la UCO sobre la corrupción en el PSOE, no me quito de la cabeza un hecho reflejado en varios medios de comunicación: José Luis Ábalos y Koldo García se repartían las mujeres a las que iban a obligar a mantener sexo con ellos. Según los audios grabados por los investigadores, les costaba llegar a un acuerdo porque parece ser que los dos querían violar a la misma.

Al final, como buenos amigos, Koldo dejaba elegir a Ábalos entre Ariatna, «que está recién, está perfecta», y Carlota, «que se enrolla que te cagas». Pocas veces se me revuelve el estómago leyendo fantochadas, pero el asco que me provoca la idea de estos dos seres hablando sobre repartirse mujeres es físico y se mezcla con ganas de llorar y de insultar a partes iguales.

Pero ¿qué mierda de persona es capaz de hablar así de un ser humano al que vas a forzar a comerse tus asquerosas babas? ¿Esa gente no tiene hijas, madres, abuelas? Por su aspecto físico no me sorprendería que hubiera salido de un huevo, la verdad, pero hasta las gallinas tienen madre.

Me parece terrible el tema de la corrupción, la desfachatez con la que cierto tipo de gentuza va por la vida pisando ideas, valores y creencias para acumular poder y dinero. Pero llegados a este punto me da igual el color político de los puteros de turno. ¡Dejad a las mujeres tranquilas! Y si queréis celebrar los millones que robáis, un buen negocio legal, una mayoría de edad, una despedida de soltero, o una simple noche de sábado, os vais a un karaoke a berrear o a cenar a un restaurante fino. Haced el favor de evolucionar de una vez y dejar de utilizar a las mujeres para dar salida a vuestros al parecer incontrolables instintos animales.

La pena es que estos dos necios, incapaces de leer un simple mapa (en las conversaciones hechas públicas uno de los lumbreras mencionados confunde el trazado del ferrocarril con una carretera), no decidieran batirse en duelo por las mujeres. Habría un putero menos.