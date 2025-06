Formentera Eco ha pasado de ser una utopía, cuando el amigo Rafa González se le ocurrió esta broma, después pasó por el momento difícil de echarse las manos a la cabeza por aquello de está prohibido, prohibir y el mundo de la hostelería se le agrió la comida pensando en que poner puertas al campo podría repercutir negativamente en la cuenta de resultados. Enseguida se pasó al desarrollo de una buena idea que podría ser exportada a otros territorios similares. Incluso sería un reclamo para turistas comprometidos con lo del cambio climático. La fórmula eco funciona, aunque solo sea en la etiqueta. Se puso en marcha, en precario, como todas las cosas de lo público (las cámaras controladoras no llegaban, luego necesitan ajustes y un largo etc de dificultades ante la novedad). Más tarde la posibilidad de establecer un convenio con las navieras para que ellas mismas facilitaran el control (vamos, usted no sube si no me enseña la autorización de circular por la isla). En este punto, me da que no tiene la fluidez necesaria, aunque en la web de las navieras te advierten del tema. Luego pasamos a la fase del inmenso cabreo del infractor (aquel que seguía pensando que esto era una broma y a mí con esas, no saben con quién se la juegan). Sí, pero aparece un aviso certificado con una o varias multas de 1200 ‘pavos’ del ala, aunque por pronto pago te los reducen a 600 y con el marchamo de la Agencia Tributaria (más conocida como la tienda de los horrores). A partir de ahí los usuarios del vehículo nos concienciamos de que esto va en serio, de que cada vez necesitamos más requisitos para circular por Formentera, que aquellas cámaras de pega ahora funcionan a las mil maravillas y que o cumples o eres carne de embargo vía Hacienda. Una vez establecido el orden y la norma, los de al lado, Ibiza, se apuntan al tema, superadas las reticencias de los que tienen el grueso del negocio turístico. Ahora, en fase de ajustes del funcionamiento, especialmente en lo que a número de formenterenses en el uso de algún privilegio al respecto (dudo de las voluntades vecinas). En esas estamos cuando los de Mallorca dicen tate, igual nos funciona y de paso nos entran unos euros con los que no contábamos. Rápidamente los medios, incluido el telediario, dan la noticia refiriéndose a la experiencia ibicenca. Lo de Formentera, pionera del tema, les queda tan lejos como la tabla de multiplicar por cuatro. Maldita costumbre.