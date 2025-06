Taxidermistas de la lengua

Si yo hubiera querido diseccionar cadáveres o ser taxidermista hubiera elegido otra vocación que la de profesora de Lengua. No quise dedicarme a clasificar hasta el infinito, a dividir y discutir sobre dónde se corta, o a ramificar solo por el placer de construir árboles que no dan sombra ni acogen pájaros o ardillas, seres vivos que no podrían habitar la madera muerta. Por eso cada vez estoy menos contenta con lo que explico, aunque trate de hacerlo bien y con ganas, como les pasará a aquellos a quienes les gustan los organismos vivos, los que estudia nuestra asignatura, la Lengua. Por algún extraño motivo, somos obligados a trabajar las palabras como si estuvieran pinchadas en un corcho, a modo de mariposas muertas. Pero las palabras no pueden estarse quietas, se agitan, cambian de significado, se adormecen un tiempo y se rescatan para nuevos usos. Por eso están vivas. Con ellas hablamos, escribimos, insultamos o elogiamos, honramos a nuestros muertos, mientras sus sílabas agitan la boca de los bebés como burbujas, o se atascan en la mente de los mayores, luchando por ser pronunciadas antes de caer en el olvido. Con ellas se escriben las grandes obras de la Literatura y las pequeñas, los primeros pasos de quien quiere aprender a jugar y no a disecar las letras. Vivas están las palabras de Machado, Unamuno, Berceo o Cervantes, tan vivas como si acabaran de salir de la boca de sus personajes, tan nuevas como las jarchas, los villancicos o los romances, que juegan en los remolinos de los ríos para moler una y otra vez una harina nueva que pasa de generación en generación.

Convertir nuestras clases únicamente en un compendio de sujetos y predicados o una lista de morfemas y subordinadas es hacer la lista de la compra en lugar de enseñar Lengua. Quizá porque transformar lo difícil en fácil no necesita teorías ni taxonomías, solo enseñar lo que de verdad importa: hablar, escribir, comprender, leer, y lo otro vendrá por añadidura. Ahora nuestros alumnos aprenden a diseccionar, a ser taxidermistas de su propia lengua. No me extraña que algunos la aborrezcan. Habría que airear los planes de estudio y los libros de texto para quitar el olor a cerrado y formaldehído que a veces se camufla en lo moderno. Habría que abrir las ventanas, las bocas, los oídos. Y dejar la complejidad y la pura abstracción a los lingüistas, no a los alumnos, hablantes de un organismo tan vivo que siempre se escapa de los despachos y se acerca a quienes quieren leerla, escucharla, comprenderla y hablarla, lo único que puede evitar su descomposición y su encierro en la sala vacía de un museo olvidado.