Ayuso odia Eivissa

El passat dia sis de juny, veient la rebequeria de la histriònica presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, vaig recordar l’esperpent d’alguns pares i mares que, fa devers quaranta anys, se n’anaven de les reunions de les associacions seues quan algú hi parlava en la nostra llengua. Fins i tot n’hi havia, especialment si eren neohippies, que se n’anaven apel·lant a la “tolerància”! Ells que demostraven una intolerància màxima envers nosaltres... Només faltava que apel·lassin a la llibertat (seua, de no entendre’ns ni voler-ho de cap de les maneres). Amb el pas dels anys, les actituds d’aquells pares cutres i garrulos varen anar desapareixent, i avui, aquí, si més no, ens remeten a una mena d’arqueologia social que fins i tot podem recordar amb una certa nostàlgia.

Però el divendres sis de juny la presidenta madrilenya ens va convertir el blanc i negre en color i el sèpia amb data d’avui. L’esmentada senyora va abandonar la conferència de presidents autonòmics, que se celebrava a Barcelona, en el moment en què el president d’Euskadi, Imanol Pradales, va començar a intervenir en català (ho va fer en català, per deferència al lloc on se celebrava la reunió, i en euskera, perquè és la llengua del seu país). En sentir la llengua “autonòmica”, la madrilenya va agafar ets atapins i se’n va anar fora de la reunió. Tal i com ja havia anunciat prèviament que faria.

I després encara diran que els independentistes bascos o els catalans som supremacistes! A supremacisme, els independentistes madrilenys els peguen set patades, als més radicals i inflats de Catalunya o d’Euskadi. Dit siga com a petita reflexió, fer com Pradales i començar en català, encara que només fos amb un parell de fórmules protocol·làries, és el que hauria fet qualsevol president (o presidenta) una mica educat. No fa falta saber català per dir “Bon dia, estic molt content de participar en aquesta conferència de presidents a Barcelona, una ciutat sempre acollidora i fraternal”. Servidor de tots vostès ha dit coses semblants en un grapat de llengües que no coneix. He entrat procol·làriament en euskera, en hongarès, en swahili, en armeni, en serbo-croata o en zimbre i en algunes llengües més, a llocs diversos, dient-hi un parell de frases... per pura educació. El que jo he fet en zimbre la nostra presidenta, na Margalida Prohens, ho va fer en la llengua oficial i pròpia de les illes Balears (i de Barcelona). I igual va fer el president gallec. Com els va replicar algú, jo no vull una llengua oficial per dir bon dia i fer una petita salutació introductòria.

La presidenta madrilenya, de tant en tant, ve per Eivissa. Però es veu que, si més no de llengua i cultura, no se n’hi ha aferrat res. Perquè no costa gaire dir “bon dia” i quatre cosetes més, si ets visitant habitual d’un lloc. De vegades, fins i tot si has anat una vegada a un lloc determinat ja saps dir aquestes coses en la llengua de la zona. Però la senyora no brilla precisament per la seua educació. I sortir de la conferència de presidents perquè s’hi parla la llengua pròpia d’Eivissa, senzillament, constitueix una demostració d’odi, de catalanofòbia, d’eivissofòbia, d’odi envers la pluralitat i la diferència.

Ayuso va deixar clar que “l’Espanya plural no existeix”, i, des del seu punt de vista, l’Espanya plurilingüe tampoc. Amb la qual cosa, i potser sense pretendre-ho, donava la raó a l’independentisme. No debades, una popular columnista independentista catalana, l’endemà mateix, publicava un article titulat “Ayuso té raó”. Actituds com la seua no pretenen altra cosa que demostrar que l’Espanya plural no existeix i que, per tant, realitats com el català, el basc o el gallec (tant si ens referim a la llengua com a la condició nacional) queden fora d’Espanya. Ho va dir ella, per cert. I ben clarament, i sense embuts, com sol parlar.

Actituds com la de la presidenta madrilenya, a més, posen en qüestió un altre element fonamental (per al nacionalisme espanyol, si més no): el de la condició del castellà com a llengua comuna de tots els espanyols. Perquè, amb el seu odi envers el català i el basc, n’Ayuso deixa la seua pròpia llengua en una situació de precarietat. Perquè que el castellà sigui o no la llengua comuna dels espanyols depèn de la voluntat dels que no tenen el castellà com a primera llengua, o com a llengua materna, o com a llengua pròpia. Qualsevol de nosaltres, per exemple, pot escollir, quan va a Madrid, parlar castellà o no. Avui dia, us espantaríeu de veure com s’hi pot pul·lular en anglès, sense excessives dificultats.

Ah! Tota la meua solidaritat amb els madrilenys que s’han posat a aprendre català per engegar la seua presidenta a fregir espàrrecs. Si ens posam a parlar en català, igual ens la treim de damunt, han reflexionat.