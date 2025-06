Las denominadas ondas ultrasónicas —a partir de los 20 kHz— son inaudibles para el humano y sin embargo, perceptibles para ciertos animales. El descubrimiento sirvió para usarlas como ahuyentadores porque, sin provocar daño físico sí causan aturdimiento o malestar haciendo alejarse de la zona donde se emiten. Sin embargo, un estudio de una Universidad de Finlandia y una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid han demostrado que ciertos humanos, en determinadas circunstancias, también pueden ser sensibles a estos ultrasonidos. Los primeros, a través de un dispositivo, pueden detectar murciélagos y la segunda es incapaz de permanecer en la misma sala en que se escuchan las tropecientas ondas fatales de un ‘Bon dia’, ‘Egun on’.

Mientras los científicos se afanan en investigar qué prodigio se esconde entre el yunque y el martillo de Díaz Ayuso —por favor, no confundir con la hoz y el martillo—, la anomalía se ha extendido a su número dos del PP madrileño; el senador y secretario general, Alfonso Serrano.

Pero por si el lector ha estado ausente de polémicas y polemizadores —bien por él, ella o elle; a palabras necias, oídos sordos—, la estridencia arrancó en la pasada Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona donde debían abordarse temas tan críticos como las políticas de vivienda —la principal preocupación de los españoles según el CIS y cualquiera que escuche las calles—, y que se vio eclipsada por la amenaza de la presidenta madrileña de abandonarla si alguno de sus homólogos osaba hacer uso de las lenguas cooficiales, acusando al Gobierno de España de hacer «provincianismo». Dicho y hecho, Ayuso se ahuyentó con los kHz lingüísticos del lehendakari Imanol Pradales y con los de president anfitrión, Salvador Illa. Sin saber qué habría sucedido si el presidente canario, Fernando Clavijo, hubiera arrancado su intervención en silbo gomero, el hecho de que no manifestara incomodidad ante el gallego del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ni frente el mallorquín de Marga Prohens —ambos del PP— apunta más que a problemas auditivos, a ideológicos.

Pero oído cocina, lo de Ayuso no quedó en el ruido de una pataleta aislada, porque como de todos es sabido: “Madrid es España dentro de España” —¡quién, si no, calificado para crear ‘Oficina del Español’ que encumbrara la ciudad como “Capital del español en Europa”! Aunque el proyecto acabó disuelto con más pena que gloria—. Durante la siguiente sesión de control al Gobierno, Alfonso Serrano se sumó a su lideresa calificando de “chorrada” el uso de pinganillo y advirtiendo que no iban a aceptar “ni una lección de quienes pretenden hacer sus lenguas oficiales en toda España mientras se persigue el español en sus comunidades”, denunciando que “En Cataluña a niños y familias se las aísla por querer hablar castellano en el colegio”. Kilohercios que provocaron la estampida de los senadores nacionalistas por considerarlas una falta de respeto a los 16.022.866 españoles que, según el INE, hablan una lengua cooficial. Son, ¡somos! Muchísimos provincianos…

Y para desconcierto de estas víctimas del español perseguido y parias del castellano, según las últimas Estadísticas publicadas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU 2023), la nota media de los estudiantes de la Comunidad de Madrid en el examen de Lengua castellana y literatura fue de 6,56. 6,89 en el País Vasco y 7,21 en Cataluña.

Pero que este aturdimiento de las tropecientas ondas de las lenguas cooficiales no les hagan olvidar a estos altos representantes de la “política para adultos” que prometió su líder, Feijóo, “frente al espectáculo impropio e improductivo”, el castellano. En concreto el de la Constitución Española que dicta en su artículo 3 que «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Pero también que «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Y por el respeto que a la presidenta de una Comunidad se le presupone por sus homólogos, el artículo 6 del Estatut d’Autonomia dice: “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular”. ‘Vehícular’, según la RAE, “Dicho de una lengua: Que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta”. Lo cual no difiere del rol que se exige a cualquiera de los 17 presidentes autonómicos: mantener relaciones con autoridades de otras comunidades autónomas y con el Estado como la suprema representación de sus ciudadanos. Todos. Porque todos somos esa “España dentro de España”.

Deberían recordárselo el gallego Rueda o la balear Prohens. O incluso, el propio presidente popular, y también gallego, Feijóo. Pero, claro… No hay peor sordo que el que no quiere oír.