Sobrevivir al regalo de la seño

Llega junio y con él, el final del curso escolar, pero no sin antes enfrentarse al temido debate del «¿qué le vamos a regalar a la seño?». Porque sí, amigas y amigos, este es el momento del año en el que 20 progenitores, con agendas imposibles y opiniones aún más difíciles, tenemos que ponernos de acuerdo y decidir qué comprar para la maestra de nuestros hijos. Spoiler: es complicado.

Mi corta experiencia me ha hecho ver que nada une más (ni divide más ferozmente) a un grupo de WhatsApp que este tipo de decisiones.

Todo empieza con un mensaje inocente: «¿Hacemos algo de fin de curso para la profe?». Y a partir de ahí, el apocalipsis. Veinte personas tratando de ponerse de acuerdo en qué, cuánto, cómo, cuándo y con qué envoltorio. Está la madre que propone una caja de bombones «porque es un detalle sin pasarse», el padre que quiere regalar un viaje «porque se lo merece» y la abuela infiltrada que propone bordar una colcha con las huellas dactilares de toda la clase. Casi nada. Yo solo quería comprar una planta y ponerle una etiqueta que dijera ‘Gracias por sobrevivir otro curso’. Pero claro, queda cutre, dicen.

Y luego está el tema del dinero. «¿Ponemos cinco euros cada uno?», dice alguien con sentido común. Pero siempre aparece quien se viene arriba y sugiere una Thermomix. Que oye, no digo que no se lo merezca , que ha aguantado a nuestros hijos todo el año, pero seamos realistas: no queremos hipotecar nuestras vacaciones por esto.

¡Ah! No faltan los padres y madres que no contestan nunca y los que pagan tarde.

A mí no me extraña que en algunos sitios ya se planteen prohibir los regalos. Aunque reconozco que un pequeño detalle, algo simbólico, me parece bonito. No por compromiso, sino como forma de agradecer ese trabajo muchas veces invisible.

Pero, por favor, que el próximo año alguien proponga el regalo en marzo, que entre esto y el estrés de cuadrar agendas para poder ir a la actuación de fin de curso mi cupo emocional está completo.