A l’estil Espartero, avui representada per Isabel Ayuso de Perón, és consigna i és devoció, sobretot devoció religiosa; la dreta madrilenya -la més fastigosa i bruta del continent- a Catalunya li convé incendiar-la sovint, provocar-la, portar-la als límits i esperar la reacció. Aquesta dreta, i la cosa té signes inevitables, necessita un altre 11 d’octubre, enviar les tropes per imposar la seva llei, el seu ordre. “A por ellos” bramaren les primeríssimes autoritats, en l’actualitat totes jubilades, en aquells dies d’esplendor i glòria hispàniques quan de reprimir es tractava. Un general, sinistre personatge, anomenat Espartero, deia que cada vint anys sense cap motiu aparent convenia i perquè sí bombardejar Catalunya, castigar-la amb crueltat, “para que sepan quién manda en España”. Des de llavors ençà la cosa encara que sigui com a metàfora continua en permanent sessió en tal d’asfixiar Catalunya. Ara, dies passats, l’escenari principal fou el Palauet de Pedralbes, ubicat a la ciutat de Barcelona, i la presidenta de la comunitat madrilenya, miserable Ayuso, miserable obeint ordres directes d’un tal MAR, fou l’actriu definitiva i al costat de presidents autonòmics reunits, i no sabem la raó, al lloc mencionat va boicotejar, insultar la llengua catalana, “que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. Los pinganillos no me los pienso poner”. Maleducada, grollera de la seva boca només surt l’insult, no sap fer altra cosa. «Ayuso» -escriu Josep Ramoneda a les planes del periòdic ‘ARA’- “vol marcar el pas: a aquestes alçades encara es resisteix a acceptar la diversitat estructural d’un estat al qual les llengües donen expressió”. Però la dreta no ho vol veure perquè Espanya no “hay más que una”. La reina del cabaret tindria que llegir Machado i quan vulgui posar careta de bona al·loteta deixar d’imitar Mary Poppins. Miserable Ayuso miserable.