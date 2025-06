Irritada prosopopeya

De todas las chorradas que Isabel Díaz Ayuso ha dicho o ha escrito estos días me quedo con una que responde a la realidad. No lo es, por supuesto, que se quiera «expulsar al español de algunas regiones». De entrada, Díaz Ayuso debería ser más fiel a la Constitución, quizás porque la propia Constitución es más “españolista” que ella misma. No se habla allí del español como la lengua oficial, quizás porque esto implicaría –así debieron pensar los redactores del texto– que el resto de lenguas que se hablan en España no son españolas. En esta línea, la Constitución deja claro que las demás son precisamente españolas y que, entre ellas, el castellano es la lengua oficial del Estado. Utilizar el término “español” para referirse a lo que las leyes marcan como lengua común, si bien la RAE considera “castellano” y “español” como sinónimos, implica una actitud de soberbia que, en el fondo, arrincona a las otras lenguas e, implícitamente, les otorga casi una consideración de extranjeras. No lo dice solo la Constitución, sino también el Diccionario Panhispánico de Dudas. Técnicamente, pues, no se expulsaría al español, según el criterio obtuso de la presidenta de Madrid, sino al castellano. Pero todos sabemos que esto tampoco es cierto, todo lo contrario. Se expulsa, eso sí, al catalán como lengua oficial de las Islas Baleares, gracias a la sistemática persecución de la alianza entre PP y Vox. Y se trata de expulsar al valenciano de la Comunidad Valenciana. A Díaz Ayuso ya le está bien que puedas decir «buenos días» en catalán, pero no mucho más, porque «lo mejor que tienen los catalanes son las formas y resulta que las pierden cuando utilizan el catalán no como riqueza, sino como arma de división».

¿En qué tiene razón, Díaz Ayuso? En que «España no es una nación plurinacional». Si alguna vez pudo existir, al menos como desiderátum, un Estado configurado por varias entidades nacionales (volvamos a la Constitución: esto ya se evitó), en estos momentos, en la irritada prosopopeya de Díaz Ayuso, solo hay regiones. Con lenguas de tocador y trajes folclóricos.