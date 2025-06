La mierda huele mal

Estoy hecho un lío porque nos dicen una cosa y la contraria. Parece que existe un acuerdo para trasladar los residuos de Ibiza a Mallorca , pero tenemos pendiente una consulta popular para que nuestros mandarines se laven las manos y sea la ciudadanía la culpable de una buena o mala decisión; mientras, el equipo de gobierno rehúsa concretar donde se debería ubicar una incineradora en Ibiza y, por si el embrollo fuese pequeño, el GOB se suma al rompecabezas con su oposición a que nuestra caca se incinere en Son Reus. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Si como parece, ninguna solución es buena, habrá que optar –si es que acertamos, cosa que dudo- por la menos mala. El traslado a son Reus exige una prueba piloto que, mucho me temo, nos abrirá los ojos. ¿Se imaginan lo que supone una movida de 22.000 camiones (60 camiones de basura diarios), barcos cada día de aquí para allá, gastos de combustibles y contaminación? Imposible no es, pero sí una operación enormemente compleja y con perjuicios colaterales de los que no se habla.

Y que Son Reus tenga capacidad para gestionar el regalito que les hacemos no nos asegura que el concierto dure por los siglos de los siglos amén. No sabemos de dónde salen los 50 millones de euros que dice aportar el Govern, ni lo que tendrá que pagar el Consell ibicenco por utilizar la incineradora mallorquina. Y nos quedamos tan contentos con la idea que aporta el Consell de disponer aquí, únicamente, de un vertedero de reserva. Seguimos en Babia. O trabajamos desde este mismo momento para solventar el problema en nuestra propia casa, aprovechando el respiro temporal que tal vez consigamos en Son Reus, o el problema a futuro puede ser mucho peor que el que tenemos ahora. No hace falta una bola de crista para vaticinar que, antes o después, tendremos que apechugar con una incineradora que, para más inri, por razones obvias, estará pegadita a ca Na Putxa. La cuestión es la que es y si no trabajamos desde este mismo momento para solventar el problema en nuestra propia casa, aprovechando el respiro temporal que tal vez pueda darnos Son Reus, el problema a futuro puede ser mucho peor que el que tenemos ahora. Tiempo al tiempo.