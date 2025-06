El fameliar

A menudo, no son los personajes históricos, sino los imaginarios, los que acaban por arraigar en el paisaje cultural de un determinado lugar. Esto se debe a que las creencias pesan más que los hechos. Será por una certeza machihembrada en el cerebro humano desde tiempos remotos: la muerte pertenece al mundo de los hechos −su marchita reina floral− y la inmortalidad al mundo de las creencias. ¿Con qué mundo, entonces, se queda la mayoría cuando, pongamos por caso, uno se ve enfermo, solo, a oscuras en mitad de la noche, con el esfínter aflojado de puro canguelo y sin poder contarle a nadie la neura por quedársele el móvil sin batería?

Entre los personajes ficticios, los hay de todo pelaje y bisbiseo, procedentes desde el campo religioso hasta el meramente folclórico. Se presentan invisibles al ojo humano, pues solo existen mente adentro, en nuestro cráneo: pecera y hervidero de inagotables fantasías abisales. La invisibilidad de aquellos no hace sino transparentar nuestros miedos.

Ibiza cuenta en su patrimonio folclórico con una de esas criaturas: un ser de tamaño muy reducido, pero de relevante talla antropológica y rabiosa originalidad. Aunque de por sí popular, no siempre es conocido. Tan peculiar personaje no es otro que el llamado fameliar, pitiuso genuino de los pies a la cabeza.

A mi modo de ver, constituye junto a Bes, Tanit y la lagartija pitiusa, una de las señas de identidad más idiosincrásicas que tenemos; un auténtico tesoro, pues hace de la isla, en su relato, una tierra mágica, de cuento.

Para hablar del fameliar me he basado, en parte, en el ensayo ‘Més ràpids que el llamp, més vius que el foc’, de Joan Casanova Colls y Joan Creus Saumell, en lo que escribe sobre él Marià Torres Torres en la ‘Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera’ y en ‘Sant Ofici’, de Joan Marí Cardona (agradezco a Marià Torres que me facilitara el texto que aquí utilizo de este último libro).

Nuestro protagonista es una especie de duende ejerciente, aunque poco apegado a la floresta, más bien hogareño a su manera; de los que gusta pernoctar en casa, calentito y cerca de la despensa. Su aspecto, aunque rozando lo grotesco, presenta una anatomía que podría calificarse de humana, lo cual es de agradecer viendo la ‘fauna’ que hay en Ibiza últimamente. De talla usa la XXX…S. O sea, pequeño hasta la exageración (un enano de los de Blancanieves lo supera diez veces en tamaño), pero con brazos larguiruchos, aunque muy diestros y forzudos. Eso sí: feo, calvo y cabezón, me temo. Un Adonis no es. Cuando arranca a hablar, de su boca gigantesca y dentuda se le dispara a cañonazos un vozarrón que mete miedo.

Su nombre proviene de la sustantivación de la expresión ‘espíritu familiar’, y su origen como ser se remonta a Roma. En concreto, a las divinidades romanas protectoras de la familia y el hogar.

Opino que debió recibir alguna influencia del yinn islámico, una criatura que puede aparecer bajo diferentes apariencias y realizar trabajos extraordinarios, como el fameliar. Enlaza con las paganas, antiquísimas y universales creencias en los gnomos, genios, duendes… El monoteísmo mahometano no logró erradicar semejantes supersticiones entre sus fieles. Así que a nuestro duende ibicenco algo se le debió pegar del yinn tras siglos de presencia musulmana.

La misión principal del fameliar es enriquecer a sus amos, por lo que su figura se asocia simbólicamente a la proverbial laboriosidad del payés ibicenco. El relato de cómo hacerse con uno y qué esperar de él tiene mucha miga. Lo primero es acudir bajo el pont vell de Santa Eulària a medianoche de Sant Joan, donde hay que coger una determinada hierbecilla que solo crece allí, introducirla en una botella negra y taparla luego. De esta, una vez abierta más tarde, aparece por fin, como por ensalmo, el fameliar en persona, tal que el genio de la lámpara de Aladino. Y, como de natural es «molt nerviós i molt feiner», nada más hace acto de presencia, grita a pleno pulmón: «Sóm es fameliar, vull feina o menjar!»

Y ojo, porque, como no se le encargue pronto un hercúleo trabajo, va y se embucha la última compra de Mercadona. O trabaja o come, no hay más, y siempre con ahínco, como si no hubiera un mañana. Así que toca darle faena ya, y cuanto más ciclópea, mejor. Construir bancales de piedra, por ejemplo, se le da de cine. Bricolaje y cosas de poca monta, abstenerse. A mi fameliar particular lo saqué de la botella un día para que me arreglara el grifo del bidet, y se pilló un rebote que me dejó la nevera a cero.

Dentro de esta fantasía, lo vemos desempeñar otras tareas. En el pasado, uno de ellos se enfrentó a varios moros que tenían secuestrado a su amo. No es extraño, pues, que en 1744 un iluso del quartó de Santa Eulària fuera encausado por la Inquisición por haber querido comprar un fameliar a un mercader. Argumentaba el infeliz que era objeto de burla por parte de algunos vecinos por ser débil, y que «el fameliar li donaria força per lluitar contra ells».

Pero guárdenme el secreto de esta última faceta de los saberes arcanos de nuestro querido amigo, porque, de lo contrario, nos lo veremos de segurata de discoteca este verano.