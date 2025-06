Ibiza o el despiporre padre

En Ibiza se vende hasta el aire. Y el agua de mar. La imaginación al poder y quien no corre, vuela. El negocio es para los espabilados. De eso va el capitalismo, ¿no? Que yo con mis cosas hago lo que me da la gana y quién eres tú para decirme por cuánto dinero puedo alquilar mi sofá a algún desgraciado. O mi coche. O mi barco. O una tienda de campaña o una caravana debajo de un algarrobo. O si puedo montar una auténtica discoteca en una cueva.

La propiedad privada es intocable, y el dinero, aún más. Así ha sido siempre y así seguirá siendo, especialmente aquí. Si todo es susceptible de ser negocio turístico en esta isla, ¿a quién le sorprende que una naviera convierta un ferri en hotel de fin de semana? Trae los turistas el sábado, amarra a puerto, duermen en el camarote y regresa a Valencia el domingo. ¿Que la isla está petada y va a reventar en verano? ¿Que al fin un gobierno insular ha impulsado una medida pionera para reducir la saturación de las carreteras (tarde, pero bienvenida sea)? ¿Que la ordenación turística y urbanística tiene su razón de ser? Pues… qué van a decir, que no es su problema, que estas son disquisiciones para teóricos, que hay que aprovechar las oportunidades de negocio, y de eso va el capitalismo y el mercado, y lo de los nichos inexplorados y la innovación, el emprendimiento y no sé cuántas pamplinas más.

El Consell de Ibiza ha montado en cólera, porque argumenta que un barco es un barco, y no se puede transformar en hotel. En efecto. De la misma forma que una vivienda es una vivienda y tampoco se debería gestionar como un hotel. Ni ser una herramienta especulativa para ganar dinero a espuertas, inflando precios hasta extremos astronómicos, que es exactamente lo que está pasando en esta isla desde hace demasiado tiempo, para desgracia de tantos y alegría de unos cuantos. Igual que no puede ser una cosa, no puede ser la otra. Y por eso es necesario poner orden y sentido común. Pues con tanta piratería desatada, tanto despiporre, acabamos hundiendo nuestra hermosa isla. Y todos nosotros con ella, como lastre.