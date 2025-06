La isla de la muerte, el Parlament balear

El inicio de la temporada turística ha dejado tras de sí el primer reguero de cadáveres en forma de balconings, sobredosis de drogas y accidentes de tráfico. Cuando el pasado abril una turista italiana de 19 años murió tras caer de una cuarta planta, pensé en esa madre para quien la isla de Ibiza será siempre el lugar donde su hija encontró la muerte. ¿Cuántos turistas abandonarán este año la isla metidos en una bolsa de plástico? Después de cada nuevo suceso, los lemas publicitarios que se venden en las ferias turísticas de Ibiza como la isla de la diversión, el descanso, el placer y la alegría, me parecen una broma macabra.

No he llenado ni la mitad del espacio de esta columna, así que les dejo con otro tema y es que la semana pasada tuve que seguir la sesión del pleno del Parlament balear. En primer lugar, quiero expresar mi admiración por mi compañero Eugenio, que es quien semanalmente se dedica a estos menesteres y que todavía no ha necesitado una baja por depresión tras soportar esto. En segundo lugar, es terrible el bajísimo nivel del debate. La mayoría de preguntas de la oposición en realidad no son preguntas, sino meras formulaciones retóricas. El tema de la semana era el reciente pacto presupuestario del PP con Vox, y algunas de las cuestiones formuladas fueron estas: ‘¿Ha valido la pena el pacto?’, ‘¿Todavía cree en el valor de la palabra dada?’, ‘¿Hacía falta perder la dignidad para aprobar los presupuestos?’. Como pueden ver, más que un control al gobierno, son excusas para soltar cuatro frases que, convenientemente recortadas, se subirán luego a las redes sociales.

Las respuestas de los miembros del Govern interpelados fueron igualmente patéticas. Fueran las preguntas pertinentes o no, se limitaron a repetir como loros el argumentario que les habían escrito. Un guión en el que regurgitaron consignas de Génova y en el que, sin venir a cuento, hablaban de Aldama, Begoña, la fontanera del PSOE y no se cuántos pseudoescándalos más que forman parte de esa maraña indescifrable que es la cloaca política madrileña, y que no nos importan lo más mínimo. Descorazonador, y eso que me dejo en el tintero las intervenciones de los diputados de la extrema derecha, que mejor me guardo para otra columna.