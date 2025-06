Tony i Maria clausuren el cicle

Tony i Maria, indiscutibles protagonistes principals de ‘West Side Story’ -una joia i d’or del musical americà però també de la història del cinema-, clausuraren i de forma gloriosa, espectacular, el cicle, tota una revisió d’alguns dels clàssics, organitzat per un cinèfil de pedra picada, el cinèfil Amable Palacios, enamorat per sempre més del setè art. Films projectats a la seu de la UIB i al local del Conservatori de Música. Al llarg de setmanals projeccions, i la cosa va començar fa ja dos anys, títols de ressonància i vibració que han pogut donar fe i ànim al desconsoladíssim cinèfil -alguns han dimitit sense donar explicacions creïbles- desitjós de veure pel·lícules veteranes però imprescindibles encara que a hores d’ara mateix tenen fèrtil i pròdig el cicle ‘Anem al Cine’, nascut el ja llunyà 1998. Sí, ha plogut, poc, però ha plogut. Ara l’actualitat la marquen els films seleccionats per Amable Palacios. No tenim a Ibiza els cicles de la Filmoteca Nacional i algunes d’aquestes pel·lícules ho demostren, però almenys sí una aproximació. La llista és llarga i convé citar-la; ‘El planeta de los simios’, ‘Parásitos’, ‘Balas sobre Broadway’, ‘Enni el maestro’, ‘A primera plana’, ‘El pisito’, ‘Chinatown’, Close-up’, ‘Un amor’, ‘Vidas pasadas’, ‘Vértigo’, ‘En construcción’... Totes, detall fonamental, en versió original subtitulada. He notat a falta westerns i negres però tot com sempre arribarà. El colp final, ‘West Side Story’, fou excepcional. Tornar a recuperar-la en pantalla grossa al cap dels anys i amb una cinta de qualitat tècnica, de visió, de color, d’il·luminació, en condicions perfectes, fou un regal que cal agrair ara que finalment tenim el llarg i calorós estiu entre nosaltres. Un estiu que serà l’estiu d’Helena Roig, organitzadora al Museu d’Art Contemporani, de la mostra extraordinària del pintor mallorquí Miquel Barceló. Parlaré de l’esdeveniment. Parlaré, escriuré. I molt.