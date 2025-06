El fantasma de Gaza

Tendrán que ser los fantasmas. Tendrán que ser ellos los que ronden a ese gobierno asesino y a quienes lo apoyan. Sean quienes sean. Estén en las calles de Jerusalén, de Berlín o de Barcelona. Ocupen los despachos de la Casa Blanca o de la UE. El cerco asesino de Netanyahu a la población de Gaza alcanza tintes apocalípticos. Al número insoportable de víctimas; a la destrucción sin compasión de edificios residenciales, escuelas y hospitales; se suma la utilización psicópata del hambre.

Después de dos meses de bloqueo de ayuda, ante la presión internacional, el Gobierno israelí anunció la apertura. Pero a su manera, claro: convirtiéndola en una nueva forma de tortura y aniquilación. Para ello, rechazaron el sistema anterior coordinado por la ONU. Ahora son contratistas privados estadounidenses los que supervisan la entrega de comida. Los 400 puntos de distribución de la ONU han quedado reducidos a cuatro. Pero la perversión no se detiene en la insoportable escasez. En varias ocasiones se ha convocado a la población a uno de esos puntos, cuando miles de personas hambrientas, exhaustas y desesperadas han llegado, simplemente se les ha comunicado que ese día no se distribuiría ayuda. En otras ocasiones, la multitud ha sido atacada por tanques, drones y helicópteros, provocando decenas de muertes. Según la ONU, Gaza es hoy el lugar más hambriento de la Tierra. Y los bombardeos no cesan.

La estrategia del Gobierno israelí resulta tan obscena, tan desalmada, que cuesta encontrar las palabras para describirla. El contador de la muerte no deja de aumentar y, con él, no solo está amenazada la vida de dos millones de gazatís. Una sombra de maldad -sí, maldad- se cierne más allá de sus fronteras. Nuestras calles no hierven de protestas, no nos estamos revolviendo contra ese genocidio en directo. Con nuestra apatía nos estamos desarmando ante los autoritarios, esos que se burlan de los valores del humanismo. Gaza agoniza, y el fantasma de la ignominia también ronda nuestras democracias.