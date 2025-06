Política i joves: tenim un problema

Fa uns dies vaig assistir a una graduació de batxillerat. Alguns dels que es graduaven tenien 17 anys i altres 18 acabats de complir. Un jove i una al·lota varen fer el discurs de graduació en nom de la promoció. El jove va dir “celebram que avui acabam el batxillerat i que ara comença una altra etapa. Hem estudiat junts des de fa molts anys, però ara, després de la selectivitat, cadascú farà el seu camí. Alguns serem metges, alguns advocats, altres policies o enginyers... esper que cap de nosaltres sigui polític”. Va dir “que cap de nosaltres sigui polític” i la gent es va posar a aplaudir, no només els seus companys i companyes de promoció, que encara no havien començat a perjudicar-se, però ja haurien aplaudit qualsevol cosa, la major part dels pares també varen aplaudir.

Si l’estudiant hagués dit “esper que alguns de nosaltres es dediquin a la política per arreglar les coses i millorar el món” potser també se l’hauria aplaudit. A la gent li agrada tant aplaudir que he arribat a sentir aplaudiments a un enterrament. En aquest cas, el jove reclamant arreglar el món des de la política, hauria pogut sonar naïf, però hauria respost a una bona fe inicial, innocent, a una il·lusió juvenil. Diuen que un “jove madur” és pitjor que un “vell verd”, no ho sé, però que el corc del populisme i l’antipolítica ja hagi pres en els joves que encara ni tan sols han votat mai hauria de fer pensar o almenys a mi em va fer pensar i em va deixar molt mal cos.

No seré jo qui defensi els polítics, ja es defensen sols i hi ha motius més que evidents per criticar-los. N’hi ha de molt dolents. N’hi ha que s’han desfet les cervicals de tant mirar-se el melic. N’hi ha que tenen la llengua encetada de tant llepar-se uns als altres. A vegades costa pensar que l’interès general i el sentit comú estiguin al cap de molts dels que es dediquen a la política. Però pensar que els polítics són molt dolents en una societat de gent virtuosa és absurd. El mite del poble noble mal governat no s’aguanta en una societat democràtica que fa eleccions periòdiques per canviar els que manen. La llegenda del Cid —“¡Dios, qué buen vasallo! ¡si tuviese buen señor!”— és literatura dels segles XII-XIII i no treu cap a res ara, tot i que una part de la societat espanyola això de pensar en termes de senyors i vassalls els continua agradant molt.

El que no copsava el jove del discurs ni els pares que l’aplaudien és que les solucions als problemes col·lectius són polítiques per definició. El que no facin uns polítics ho faran uns altres polítics. No hi ha solucions privades a problemes col·lectius. No hi ha solucions només tècniques a problemes socials complexos. De fet, no hi ha llibertat sense govern. El mite dels llibertaris, contraris a qualsevol forma de regulació i de govern, és com el del Cid, un mite. Si algú encara no ho veu clar que estudiï una estoneta al cas de Donald Trump i Elon Musk. La llibertat que defensen alguns d’aquests elements és la llibertat de fer el que els roti sense retre comptes a ningú i la llibertat de tractar com esclaus a la resta de la població. A les bones o a les males.

Però tornant als joves de casa nostra, tenen moltes raons per estar molt emprenyats. I tenen raons per esperar molt poc de la política. Raons de tipus econòmic, perquè veuen el seu futur complicat. Perquè tenen feines precàries, mal pagades i amb poc futur. Perquè pateixen la taxa d’atur juvenil més alta d’Europa, fins i tot ara que relativament hi ha poc atur. Perquè molts dels millors se’n van a fora a fer carrera professional a llocs on es valora més el talent. Perquè no troben pis i molts per sobre dels 25 anys encara viuen a casa dels pares, amb l’edat d’emancipació més alta d’Europa. I tenen raons de tipus cultural, perquè s’han passat un munt d’anys a l’escola, des de petits, aprenent a raonar i a discutir argumentant amb els seus companys, respectant els torns de paraula i sent constructius i veuen que el Parlament s’assembla a la gàbia dels mandrils un dia que no han portat el menjar a primera hora.

Una joventut que assumeix que no té futur, o té un futur molt magre, perquè hauria de creure en el sistema, si el sistema els ha donat l’esquena? Els jubilats fan lobby i protesten per protegir les seues pensions, però els joves estan deixats de la mà de Déu. Però els joves que es queixen no surten a cremar-ho tot. Els temps de les revolucions va passar. Alguns joves es queixen, però miren de tenir un bon mòbil, molts seguidors a les xarxes alguna substància per perjudicar-se i riure dels discursos antipolítics a les graduacions. El consumisme i el menfotisme han guanyat la batalla.

Van guanyant les xarxes socials, plenes de mamarratxos i esperpents masclistes, sexistes i mal educats, van guanyant els programes de tele escombraria. Va guanyant el menyspreu per la cultura i l’educació. I cada vegada més homes joves —no tant les dones— recolzen opcions de populisme d’ultradreta. Tenim o no tenim molt mala peça al teler?n