El valor del paisaje rural

La agenda informativa depende de la inmediatez y lo más reciente es siempre lo más noticiable. Pero hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, me van a permitir que retroceda un par de meses en el tiempo para recordar que, en plena crisis climática, en un momento de pérdida de biodiversidad en el que Europa apuesta por preservar el medio rural como pilar de la seguridad alimentaria, el Parlament balear aprobó un decreto ley que iba justo en la dirección contraria. La alianza entre Partido Popular y Vox dio luz verde a una norma que permite reclasificar suelo rústico para ampliar la construcción de viviendas en todas las islas. Y lo hizo sin estudios previos ni participación ciudadana, dando un salto atrás que vamos a lamentar.

Desde IbizaPreservation, creemos que esta decisión supone una grave amenaza al patrimonio natural, paisajístico y cultural de nuestras islas. El suelo rústico no es un “vacío” por llenar. Es el último reducto sin urbanizar de nuestro territorio, un ecosistema que tiene valor en sí mismo y que cumple funciones esenciales que el Govern parece ignorar: absorbe CO2, regula el ciclo hídrico, sostiene la biodiversidad, alimenta el paisaje y permite la producción agrícola. Es un activo ambiental y cultural incalculable y construir sobre él es destruirlo para siempre.

Se nos quiere vender este decreto como una respuesta a la emergencia habitacional, pero esta no es más que una falsa dicotomía. En Baleares existen más de 70.000 viviendas vacías — 18.000 solo en Ibiza, según datos del INE— y un 37% del parque residencial se destina a usos turísticos o no permanentes. La solución real del problema de la vivienda en la isla pasa por movilizar estas viviendas, regular el alquiler turístico, rehabilitar lo construido y fomentar el alquiler social. No se combate la precariedad habitacional con cemento sobre el campo, sino con políticas públicas valientes.

Los intereses especulativos de unos pocos pueden atentar contra el bien común, ya que el Decreto permite incluso construir en Áreas de Interés Agrario y Natural, lo que podría llegar a aumentar el precio del suelo rústico y poner aún más contra las cuerdas a quienes intentan vivir del campo. Además, es un golpe directo a la soberanía alimentaria, a la economía rural y al equilibrio territorial. Convertir suelo agrícola en urbanizable es condenar al mundo rural a desaparecer.

Y no olvidemos el impacto medioambiental. Esta norma choca de frente con la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, el Pacto Verde, la iniciativa “De la Granja a la Mesa” y los principios de la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica. Además, pone en riesgo el acceso a fondos europeos como los Next Generation, cuyo uso está supeditado a objetivos de sostenibilidad.

Por eso, hoy Día Mundial del Medio Ambiente, frente a esta amenaza, reivindicamos la defensa del territorio como una herramienta clave. En IbizaPreservation llevamos años apoyando iniciativas que protegen y valoran el paisaje rural: desde el fomento del producto local hasta el impulso de proyectos agrarios sostenibles con nuestro programa Ibiza y Formentera Producen. Entendemos el campo no como un espacio a ocupar, sino como un bien común que hay que conservar, gestionar y transmitir. Su valor es ambiental, sí, pero también cultural y económico .

El futuro no puede edificarse sobre la destrucción de nuestra identidad. Decimos no a la construcción en el campo porque queremos decir sí a un futuro posible.

Inma Saranova es directora de IbizaPreservation