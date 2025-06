¿Prohibir sexo de pago en OnlyFans?

Prohibido Only Fans, decían varios titulares estos días. La noticia ha ocurrido en Suecia, donde el parlamento ha prohibido el uso de la red social pero con una condición específica. Solo habrá multas cuando haya espectáculo sexual en tiempo real o cuando alguien pague a otra por un contenido personalizado. Entienden que aunque ocurra en el ámbito digital, hay una compraventa que contribuye a la explotación sexual, que denuncian como prostitución pornificada.

Si eso hubiese ocurrido en España, ya pueden imaginar el grito en el cielo. Que si censura, que si dejen a las mujeres hacer lo que quieran, que si no sean moralistas… Pero ha ocurrido en Suecia, porque allí nos llevan bastante avance en este asunto. Aquí no tenemos ni ley contra la trata, imaginen lo lejos que queda una ley abolicionista. Si hay algún grupo de marginadas y olvidadas, para las que no se pensó en aprobar leyes por vía de urgencia, son las prostituidas.

En Suecia apostaron desde 1999 no por un sistema prohibicionista sino abolicionista, donde la multa cae en quien paga y no hay pena para quien ejerce. El modelo fue copiado por Noruega, Irlanda o Francia. A diferencia de lo que vendían los titulares, no se ha prohibido en su totalidad la red social. Cualquier persona en OnlyFans podrá seguir teniendo acceso a material que ya esté pregrabado, es decir, que no se haga un encargo.

El tema, aparte de prohibir al cliente, está en si verdaderamente se está haciendo pedagogía de qué supone participar en esta red social, sobre todo a las más jóvenes. Por un lado, prueben a buscar en Internet «Muere una modelo de OnlyFans» o «modelo de OnlyFans hospitalizada». A ellos nunca les pasa nada, pero a ellas sí, y casualmente las encuentran muertas en los yates de puteros, en casas abandonadas o a veces dicen que se han suicidado. Otras entran desangradas en hospitales tras maratones sexuales porque, como no hay límite, se han puesto de moda. Empezaron por retos de sexo con 100 hombres en 24 horas y ya van por retos de 1.000 en un día o 500 hombres en seis horas. Es lo que tiene la industria porno, llamar la atención con servicios extraordinarios y aumentar el negocio, aunque acabes medio muerta.

Al margen de estos casos más extremos, quizás hay que hacer más pedagogía de quienes han estado en la red y han descubierto lo que hay detrás. Hablar más de palabras como las de la Mala Rodríguez, cuando sostuvo que no le recomendaba OnlyFans a nadie. Decía que «las personas valen más que una mierda de suscripción. Eso es prostitución y es lo que las chicas no entienden». Y luego, añadía «hay muchas chicas que van a pensar que la única manera de tener dinero es explotando su capital sexual.Tenemos que tener claro que ese no es el camino». Nadie puede llamar a Rodríguez mojigata o reprimida. Ya hubo quienes antes les advirtieron de todo esto. Quien avisa no es traidor, pero el mensaje siempre entra por un oído y sale por otro. Porque, cuando se trata de la industria del sexo, todo está permitido porque resulta rentable.