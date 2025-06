Lo que el PP no quiere ver en Ibiza

Eivissa es una zona tensionada. Esto es así y quien no lo vea está ciego. No es algo discutible. O lo ves o no quieres verlo. Y el gobierno del PP no quiere. Es algo que escapa a mi entendimiento y que me enfada y me frustra a partes iguales.

En un lugar donde los precios de la vivienda superan con creces los ingresos medios de la población, donde la gente vive en chabolas y las familias se ven forzadas a abandonar la isla, la negativa a declarar Eivissa zona tensionada no solo es incomprensible, sino irresponsable.

Dicen que limitar los precios desincentiva la oferta y asusta a los propietarios. Bla bla bla... Pero, ¿cuánta más oferta necesitamos si ni siquiera los residentes aquí podemos permitirnos un alquiler digno? ¿Y cuántos propietarios están dispuestos a bajar sus precios sin intervención pública? ¡Que levanten la mano! Esto no es un mercado libre, es un mercado roto por la avaricia.

Se dice también que limitar los precios interfiere con el derecho a la propiedad privada. Pero, ¿y el derecho a una vivienda digna? ¿No merece la misma protección constitucional? La declaración de zona tensionada es una herramienta legal contemplada en la Ley de Vivienda diseñada precisamente para situaciones como la que vive Eivissa.

Si el mercado no regula por sí solo los abusos, ¿por qué no probar medidas que al menos intenten equilibrarlo? Que, por cierto, en Galicia también gobierna el PP y al menos, aunque a regañadientes, lo van a intentar en A Coruña.

Decir «no» a declarar Eivissa como zona tensionada es decir «sí» a lo que tenemos ahora mismo. Es seguir echando a familias, que los trabajadores malvivan en caravanas o chabolas y que los jóvenes ni puedan plantearse quedarse en su isla si quieren independizarse. Vivir aquí es un lujo reservado a unos pocos.

Tal vez la limitación de precios no sea la solución definitiva, pero, en este momento tan crítico, no probarlo todo es, a mi parecer, una renuncia injustificable. Eivissa no puede esperar más.