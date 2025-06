¿Se va a estrellar Trump contra los tribunales?

Muchos dijeron (dijimos) que Donald Trump, como ocurrió en parte en su primer mandato, no iba a poder ejecutar la mayor parte de sus promesas porque los mecanismos de ‘check and balances’ de las instituciones norteamericanas frenarían sus excesos. Muchos trumpistas, allí y aquí, respondían a ese argumento asegurando que el grado de corrupción es tal que todo organismo acaba siendo controlado por el que manda, sea quien sea, y, en consecuencia, jueces y funcionarios se plegarían a los designios del máximo mandamás del mundo. Este jueves nos despertamos con la noticia de que un tribunal federal suspendía la aplicación de los aranceles aprobados por Trump. No lo hacía por razones ideológicas sino porque considera que no se dan las condiciones de «emergencia nacional» por déficit comercial para que una medida de este tipo se aplique a través de una orden ejecutiva, de un decreto, sin pasar por el Congreso y el Senado. Por la noche del mismo día, nos fuimos a dormir sabiendo que en la apelación subsiguiente, se suspendió la suspensión cautelar. O sea que estarán vigentes mientras se juzgan. Sea como fuere, Trump negocia ahora con terceros con una amenaza que le debilita, la de que no pueda cumplir los compromisos que adquiere porque no tiene competencias para hacerlo.

Las reglas funcionan cuando nos condicionan a todos por igual. Es comprensible que la clase media pulverizada en el primer cuarto del siglo XXI tenga la sensación que las reglas no les protegen de la ineptitud, malicia o insensibilidad de los que les gobiernan. Pero el mundo sigue siendo mejor con reglas que nos protegen de Trump, no solo porque no estamos de acuerdo con lo que hace, sino porque no puede hacerlo como lo hace, tampoco podría aprobar el libre comercio con todo el mundo a través de una orden ejecutiva. Como advirtió hace décadas el Nobel Joseph Stiglitz, el libre comercio con países que no tienen reglas es un mal negocio. Genera ‘dumping institucional’ y hace atractivos a tipos como Trump que proponen combatir a China convirtiendo a Estados Unidos en una autocracia. Pero, de momento, se estrellan contra los tribunales.