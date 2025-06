Un encontre estimulant

Els que escrivim volem lectors. Si no, escriure no tendria cap ni un sentit. O sí, però es tractaria d’un sentit diferent. Reconec que escriure un diari, posem per cas, pot contribuir (o no) a aclarir dubtes de caire personal. N’hi ha que ens entenem més, tal vegada, a partir de l’escriptura que no a través de l’oralitat. Això (ho puc assegurar) comporta problemes de molts tipus. Però també, de vegades, ofereix un bri de claror.

Quan hom escriu amb la intenció de publicar allò escrit, emperò, la intenció és que hi hagi lectors. I, a mi, particularment, m’interessen tots: tant aquells que pensen bastant semblant a com pens jo mateix -segurament no gaires- com aquells que tenen diferències amb la meua manera de veure les coses -estic convençut que la majoria. De la mateixa manera que, evidentment, jo no em dedic a llegir només els que pensen com jo, sinó que tenc un interès, de vegades ben especial, en aquells que pensen diferent. Així, per exemple, tenc algun autor de dretes, amb una filosofia molt allunyada de la meua, que consider fantàstic. Per mi, evidentment, no tots els dretans, posem per cas, són iguals. Ni tots els espanyolistes. Llegint José Manuel de Prada i Arturito Pérez-Reverte, per exemple, encara que segurament votin el mateix, de seguida veig que el primer és un escriptor de tremp i un intel·lectual de primera fila i el segon un txitxarel·lo narcisita i fantasmot a qui han encimbellat i fa un dineral amb les seues novel·les de fàcil cocció. De la mateixa manera que una espanyolista com la presidenta de la comunitat de Madrid de seguida em cau als peus i un altre com el seu compatriota Vidal-Quadras fins i tot em cau simpàtic.

Dic tot això perquè fa uns dies vaig tenir un encontre prou estimulant, totalment inesperat, al supermercat, mentre enllestia les darrers compres d’un dia una mica atrafegat. Em va aturar un senyor que passava dels vuitanta, i que em va identificar immediatament. Em va dir que em llegia des del principi. Havia començat a llegir-me per uns motius determinats (que ara i aquí no vénen al cas) i que posteriorment allò es va convertir en costum i que m’ha continuat llegint fins avui. Tot seguit em va explicar que, com ja podia suposar (tenia a veure amb els motius inicials), hi havia una grandíssima distància ideològica entre nosaltres dos. Li ho vaig confirmar (sense haver-lo conegut prèviament). Però no vaig trobar que això fos res de nou: em passa amb la majoria dels meus lectors i dels meus vesins, per dir alguna cosa. “Raros como yo”, que diria en De Prada. Després de tot això, emperò, l’home em va expressar el seu respecte.

Jo, per descomptat, també vaig expressar-li el meu. Si tots pensàssim igual, no hi hauria democràcia possible. L’home anava acompanyat per un altre home, aquest de mitjana edat, que anava assentint, però no intervenia gaire en la conversa. Al final, emperò, es va expressar, per afirmar allò en què conveníem: en la diferència hi ha el quid de la qüestió. La diversitat d’idees fa la democràcia. Sense diversitat d’idees, a l’únic que podriem esperar seria a una distopia totalitària.

Convenir en això vol dir, ja de bell principi, estar a favor d’un dels pilars fonamentals de qualsevol sistema democràtic: la llibertat d’expressió. I la llibertat d’expressió se sustenta, entre d’altres elements, en una premsa lliure. Al cap i a la fi, també, tot plegat té a veure amb valors. Si hom accepta que els altres poden tenir idees diferents de les nostres, que poden expressar-les públicament, que hi ha d’haver mitjans de comunicació que siguin afins a ideologies totalment diferents i que tots han de poder convenir en l’espai públic, haurem posat les bases d’allò que entenem per democràcia liberals (que, amb totes les seues imperfeccions, és l’únic tipus de democràcia existent avui dia; el menys dolent dels sistemes polítics que coneixem).

L’encontre va ser prou interessant, i, encara, amb un punt de tendresa que no puc compartir amb els lectors. Perquè, efectivament, don Francisco, vostè i jo pensam diferent en moltes coses, però estam d’acord en el respecte mutu i en la necessitat que tots puguem expressar les nostres idees. Li he de confessar, com a liberal que em consider, que no estic en absolut convençut de tenir raó i, en qualsevol cas, sé que quan tenc raó, com deia el gran Joan Fuster, només en tenc una part. Però continuaré escrivint, dient coses, pegant la pallissa, amollant el rotllo, per mirar de convèncer-lo. A vostè i als que pensen com vostè. Encara que supòs que, al cap i a la fi, com en tantes altres coses, segurament fracassaré. Una abraçada de paper.