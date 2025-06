Sí, se debe protestar

La película Un simple accidente, del director iraní Jafar Panahi, ha ganado la Palma de Oro del último Festival de Cannes, quizás el festival de cine más prestigioso del mundo.

Irán está actualmente gobernado por una república islámica desde que, en el año 1979, el ayatolá Jomeini liderara un golpe de Estado que derrocó al sha de Irán. El sha era una especie de emperador que intentaba occidentalizar el país, y con el que Gran Bretaña y EE. UU. ejercían una gran influencia.

Yo, de niña, seguía a este país desde las páginas del Hola que compraba mi madre. Ahí veía los fastos y el lujo de cómo se desarrollaba la vida de estos monarcas y su familia.

Desde el golpe de Estado de Jomeini, la situación en Irán dista mucho de ser el país de príncipes y princesas que yo imaginaba en mi niñez. Los derechos y libertades de la población han ido menguando de una manera gigantesca, especialmente los de las mujeres y niñas, que sufren un control insoportable sobre su cuerpo, siendo obligadas a llevar velo, cubrir sus brazos y piernas, y no llevar estrecheces. Y lo mismo sobre lo que pueden o no hacer, o dónde se les autoriza ir o no ir. Una de las películas de Panahi, Fuera de juego, trata sobre un grupo de chicas que tienen prohibido asistir a partidos de fútbol y, para conseguirlo, se disfrazan de chicos. Sobre el velo, tampoco se les permite ponérselo de cualquier manera. Por las calles de sus ciudades vigila la Policía de la Moral, que controla cómo y de qué forma lo llevan. Si lucen algún mechón al viento, sea por despiste o simple coquetería, esto puede ser sancionable, motivo de cárcel, de torturas, de latigazos. Esto fue lo que le pasó a la joven Mahsa Amini, con tal mala fortuna que acabó primero en coma a raíz de los golpes recibidos por la policía y, dos días después, muerta. Muchos y muchas iraníes valientes se enfrentaron al gobierno ante este hecho y salieron a la calle a protestar. Las mujeres, con una actitud desafiante, se quitaban ostensiblemente el velo. Muchos murieron —unos quinientos— y otros acabaron heridos, encarcelados, represaliados, torturados. La población tozuda mostraba una furia y una resistencia admirables ante la represión del gobierno, de la policía, hasta que ejecutaron a cuatro detenidos y las protestas se redujeron por el miedo. A mí estas escenas me sobrecogían y admiraban a partes iguales.

Uno de estos valientes iraníes que se enfrentó abiertamente a este régimen de terror fue Panahi, quien ha estado años encarcelado en monstruosas cárceles y le ha sido prohibido realizar películas. La cinta ganadora, como casi todas las suyas, ha sido rodada en la clandestinidad. Nos habla de la eficacia o conveniencia de la venganza y, a pesar del drama que cuenta —trata de una víctima que se encuentra con su verdugo—, se entrelazan enredos y situaciones cómicas. ¡Qué ganas de verla!

En el año 2010, Panahi se encontraba preso una vez más en Irán y la actriz francesa Juliette Binoche estaba en Cannes, en una rueda de prensa promocionando la película Copia certificada. Le preguntaron por Panahi y ella rompió a llorar. Quiso la suerte que, en esa misma edición, Juliette ganara el premio a la mejor actriz. Al ir a recogerlo, mostró un cartel con el nombre de Panahi y pidió que se le pusiera en libertad. Muchas veces oímos hablar de la inutilidad o inconveniencia de reivindicar o denunciar hechos desde un escenario. Yo creo que se debe hacer si tú así lo sientes. Seguro que sirve para algo, aunque sea solo —y no es poco— para aliviar la tristeza y desesperación de los que son injustamente tratados. ¡Cómo reconforta, ante estas situaciones, sentir que alguien se acuerda de ti, de tu pena, de tu desgracia, de tu lucha!

Quiso la suerte, otra vez, que fuera Binoche la encargada de entregar a Panahi la Palma de Oro de Cannes de este año. ¡No es difícil imaginar la emoción que ambos sintieron!

El director iraní pudo salir de prisión en el año 2023 gracias a la presión que ejerció una huelga de hambre que había iniciado. Pero yo me pregunto: ¿hasta qué punto influyeron, influyen, todos estos gestos de apoyo, todos los reconocimientos que había obtenido en los mejores festivales del mundo con sus películas clandestinas? Ya había obtenido premios en Berlín, en Venecia, además de en Cannes. La respuesta es que sí, que influye.