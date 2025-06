Sant Josep y el problema del saneamiento

La red de saneamiento de la bahía de Portmany está obsoleta y sufre continuas averías que provocan vertidos fecales a las calas y el mar. La situación es grave desde hace años, pues el diseño de la red se hizo sin ninguna planificación técnica, sin precauciones medioambientales, con un trazado tan irresponsable (para proteger intereses particulares y empresariales) que las tuberías pasan por zona de dominio público marítimo-terrestre y por debajo de los propios arenales. Lo que no había trascendido hasta ahora es que el contrato de mantenimiento de la red de saneamiento lleva seis años caducado, según reveló el segundo teniente de alcalde de Sant Josep, Vicent Torres, en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no haya sido capaz de sacar a licitación un contrato tan importante en todo este tiempo? El propio Torres admitió la parte de culpa del actual equipo de gobierno en este retraso, y no pudo dar una fecha de cuándo se resolverá el concurso.

Pero el problema no es solo el contrato de mantenimiento de una red que se halla en pésimo estado. El Ayuntamiento de un municipio eminentemente turístico como Sant Josep debería haber abordado de forma prioritaria la renovación del saneamiento de la bahía desde hace mucho tiempo, para evitar los continuos vertidos de aguas fecales, que constituyen un problema de salud pública de primera magnitud, así como de imagen cuando se producen en plena temporada turística. Ni el anterior equipo de gobierno progresista, formado por PSOE-UP, ni el actual, del PP, han sido capaces de sacar adelante la adjudicación del mantenimiento y menos aún de encarrilar la renovación completa de la red, lo que es ciertamente preocupante, pues evidencia que no están ni han estado a la altura del problema que han de resolver. Se trata de unas actuaciones tan urgentes que deberían ser prioritarias en la acción del gobierno municipal.

Ante esta situación, no se entiende que el PP haya tumbado una propuesta del PSOE para que se acometan de forma urgente las mejoras de la red de saneamiento y pluviales del sur de la bahía necesarias para evitar vertidos. Los argumentos del PP para rechazarla son endebles y obedecen únicamente al enfrentamiento partidista y al «y tú más» que tanta desafección provoca entre la ciudadanía. Torres criticó que el PSOE impulse ahora esta iniciativa cuando había gobernado tres mandatos en el Consistorio (el PP lleva dos años), y anunció que hasta que se apruebe el plan director de saneamiento, que efectuará una auditoría de la situación y definirá las mejoras que precisa la red, no se harán más que intervenciones de mantenimiento, y no se sustituirán las canalizaciones obsoletas. Esto no ocurrirá antes de dos años, pues todavía se están preparando los pliegos del concurso, es decir, ni siquiera ha salido a licitación.

También es cierto que la problemática es muy compleja, ya que la sustitución de la red depende en parte del Govern balear, y al estar en zona de dominio público, es necesaria la tramitación de cualquier intervención ante la Dirección General de Costas, lo que aún dificulta más cualquier obra. Pero es injustificable que a estas alturas esté aún casi todo por hacer y no haya siquiera un calendario de actuaciones y un horizonte para tener resuelto el problema. Ante una situación crítica como la actual, con continuos vertidos cuando aumenta la presión demográfica, el Ayuntamiento debe tomar la iniciativa y ser motor de las soluciones.

El desalentador mensaje que el equipo de gobierno dio en el pleno es que hay que resignarse a dos años más de continuos vertidos, y a que se actúe sólo cuando se produzcan las averías, en lugar de planificar obras para evitarlas, como sería lo razonable. Además, con la lentitud que caracteriza a las administraciones locales ibicencas, el plan se puede retrasar mucho más de esos dos años, incluso sine die. El equipo de gobierno debería reflexionar sobre si es aceptable que durante todo este tiempo la única estrategia municipal para evitar vertidos en calas y costa sea arreglar las averías a medida que se vayan produciendo y asumir las consecuencias. No parece que sea una opción muy responsable ni eficaz ante uno de los problemas más graves que tiene el municipio, y que arrastra desde hace décadas. Es un penoso ejemplo más de la proverbial ineficiencia de nuestras instituciones ante problemas que se han hecho crónicos por décadas de incompetencia y desidia.