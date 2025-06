Justicia y Paz es una institución de la Iglesia que trabaja, como manifiesta el mismo nombre, por la Justicia y la Paz en todo el mundo. En nuestra Iglesia que peregrina por las islas de Ibiza y Formentera se instituyó esta organización hace muchos años que recibe todo los que publica y los estudios que realiza esta institución eclesiástica. Con motivo de la guerra de Gaza ha lanzado un llamamiento invitándonos a trabajar por una paz desarmada y desarmante en todos los países que están en guerra y especialmente por Gaza. Son tantos los países que sufren los horrores de la guerra que ya se puede hablar de una “guerra mundial a plazos”, unos enfrentamientos que enquistan la violencia y el odio, donde el valor de la defensa de las personas y de los pueblos como centro de la vida plena va perdiendo peso a favor de intereses mercantilistas, del dinero y del poder, y por eso debemos, en este año Jubilar de la Esperanza manifestar nuestro pesar por tanto dolor y seguir trabajando por una sociedad atravesada por la convivencia pacífica, el respeto mutuo y que se mantengan los derechos de todas las personas. No podemos permitirnos permanecer callados ante tanta barbarie. No podemos resignarnos a pensar que total no podemos hacer nada, porque es justamente lo que pretenden aquellos que provocan tanto mal, la resignación de los que no queremos más guerras ni vulneraciones de los derechos de todos los pueblos.

La realidad que estamos viviendo clama a gritos el fin de todo enfrentamiento y el restablecimiento de la paz fruto de la justicia. El sufrimiento del pueblo de Gaza, donde la población está muriendo de hambre, tiene que mover la conciencia de todos para seguir pidiendo la paz y la justicia.

No es de extrañar que este mismo fuera el llamamiento del Papa León XIV en sus primeras palabras como pastor de la Iglesia, la paz. Una paz que ya reclamó el Papa Francisco. El cese de las guerras y de la violencia. Sin paz no podemos vivir, sin paz no podemos sentirnos hermanos y no perder la esperanza de que la paz es posible, que la indiferencia es la manera más sutil de sucumbir a los horrores de la violencia y de la guerra. Los que todavía tenemos esperanza debemos seguir trabajando por una paz desarmada y desarmante.