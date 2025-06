El món al revés

Rellegint aquests dies l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano, un dels autors llatinoamericans més importants en la literatura social i de compromís que ha existit, em traslladava a com s’ha establert a la nostra illa la realitat que de forma magistral descrivia en el seu llibre.

L’esperada temporada turística que residents i treballadors de temporada veiem com l’esperança de motor de canvi, per tots i totes, que permetia a particulars i administració pública obtenir ingressos per millorar la qualitat de vida i els serveis públics de la nostra illa, cercant un equilibri entre la conservació mediambiental i patrimonial i el desenvolupament econòmic i social, ha suposat un temps d’incertesa i preocupació per a la majoria d’eivissencs.

Cecs al fràgil equilibri que té el nostre territori, s’ha teixit de forma escandalosa, una xarxa de precarietat que ha engolit a tot el sistema que sustentàvem en aquest període i que feia de la nostra ciutat i illa, un lloc envejat on poder viure.

Les dificultats per disposar d’un habitatge a preu assequible, la manca de persones treballadores a tots els àmbits, el seriós problema mediambiental que tenim amb els recursos hídrics a tota l’illa, la persecució i exclusió alarmant a la qual se sotmet a la part més fràgil de la població, la gestió dels residus i un llarg etcètera d’elements que s’han estat gestionant de forma errònia en els millors dels casos o per manca d’actuació que ens ha fet ser testimonis d’escenes lamentablement molt tristes, no han fet més que convertir allò que era motor de canvi, progrés i millora en les condicions de vida de tots i totes, en un parany, al que no es fa altra cosa pels actuals governants que fer-lo créixer.

Tot i que la nostra tasca a l’oposició ha estat de forma incansable la de fer propostes i, quan aquestes no han estat escoltades, traslladar els advertiments del que podia passar amb el rumb i amistats polítiques amb què juga el Partit Popular, el punt sense retorn al qual ens estem acostant, està molt a prop del col·lapse.

En matèria social, que és la que m’ocupa, hem retrocedit de forma alarmant a punt d’arribar l’equador de la legislatura. Tot i que semblava que les respostes en el greu problema de l’habitatge finalment, començava a acostar-se a les fórmules que havíem instaurat des del Partit Socialista, amb la cessió de solars públics o bé edificis municipals, per construir-hi habitatge digne i assequible per persones i famílies a través de l’organisme públic que en té competència, com és l’IBAVI, hem vist astorats, que tan sols era l’excusa pel Sr. Triguero per iniciar una nova saga de curts, pels seus seguidors a les xarxes.

El problema de fons segueix i lluny de sumar-hi mesures complementàries a nivell legislatiu i de sumar-hi promocions privades, ara s’apostarà per desprotegir el malmès i descuidat sòl rústic dels municipis de més de 20.000 habitants, que recordem que a l’illa d’Eivissa són 4 dels 5 municipis.

S’ha instaurat la resposta coercitiva i punitiva a la problemàtica social de les persones sense llar. Ens preocupava i molt la manca de rumb, la desídia cap als més vulnerables i el desconeixement en matèria de política social que mostraven, tant l’actual equip de govern com dels que van escollir per planificar-la. Quan no se’n sap... mesures restrictives, multes, desplaçaments forçats, esporuguir als que no tenen ni força per dir res i concentrar el problema en focus que són polvorins socials. Ni el mal exemple de Can Rova ha servit de res.

De la nostra proposta en van fer lectura transversal, retallant i enganxant allò que responia als seus interessos o a les pressions i obligacions amb les quals es venien a les eleccions, però poc més, a hores d’ara el descontrol i la possibilitat de poder-hi donar resposta a mitjà termini amb garanties per les persones i famílies que hi viuen s’ha esvaït.

Cal apostar per un pacte social i econòmic que, liderat pels ajuntaments, es recolzi en les capacitats legislatives i econòmiques del Govern de la Comunitat Autònoma. El Govern central ja hi ha legislat i ha posat eines sobre la taula perquè les administracions més properes a les persones, els ajuntaments, de la mà del Govern autonòmic i, en el nostre cas, amb el suport i el lideratge compartit que cal reclamar al Consell d’Eivissa, abordin la problemàtica amb mesures integrals, afrontant des dels vessants socials, de salut pública, legislatius i econòmics un tema que sembla que en aquests moments de la legislatura ja se’ls hi ha escapat de les mans.

A hores d’ara, malauradament, el que podem esperar dels actuals governants a l’Ajuntament d’Eivissa, el Consell d’Eivissa i el Govern Balear, és que minimitzin els errors veient la trajectòria d’aquests gairebé dos anys de legislatura.