Ibiza, del lujo a la miseria en unos metros

Ibiza es una isla donde hay que poner rejas en las cuevas para que no se utilicen como infraviviendas. Al pie de las imponentes murallas renacentistas hay varias grutas convertidas en «hogares». Justo enfrente del mar por donde navegan los yates más caros del mundo, como el ‘Dragonfly’, valorado en 450 millones de dólares, más largo que un campo de fútbol, propiedad de un multimillonario cofundador de Google.

Este artículo es uno más del género ‘la isla de los extremos’ o ‘la isla de los contrastes más obscenos’. Entiendo el hartazgo de nuestros sufridos lectores, pero es que el catálogo de exponentes del lujo más inimaginable junto a situaciones de miseria también difíciles de concebir se amplía día a día en Ibiza y no deja de sorprender. No sé si hay en el mundo otro lugar como esta isla, donde en un espacio tan pequeño conviven y se tocan la opulencia con la pobreza más desoladora. Desde este diario contemplamos y contamos esta realidad en la que la brecha entre los más ricos y los desheredados del mundo, que ya son legión, no deja de crecer. Porque tener trabajo y un sueldo fijo no te protege de la indigencia en Ibiza. La red ante un revés de la vida es especialmente frágil en la isla, donde quedarse sin un techo aboca a muchas personas a la exclusión social.

Prácticamente no hay día que el Diario no recoja los extremos de esta sociedad desquiciada, que no ha sido capaz de que el progreso y la prosperidad beneficien a la mayoría de la población; más bien al contrario, cada vez más personas han sido arrojadas a las cunetas del paraíso. El jueves fue uno de esos días en que el Diario mostraba cómo los extremos se tocan: mientras un operativo municipal de limpieza retira como basura todo lo que hasta entonces había servido para que un hombre convirtiera una cueva en su hogar, y la enrejan para que no pueda ser habitada, ese megayate propio de una película de James Bond surca el mar pitiuso, ajeno a la miseria.

El chabolismo que se extiende por todos los rincones de la isla, el hacinamiento en pisos patera a precios desorbitados, son el síntoma visible de una crisis social de proporciones desconocidas, latente como una bomba de relojería en plena cuenta atrás.