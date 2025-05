Cacerolada en Ibiza contra el genocidio en Gaza

Esta tarde a las siete y media hay una marcha-cacerolada en Vara de Rey contra el genocidio en Gaza. Esta vez no iré porque trabajo, pero no me hace falta hacerlo para saber que serán, seríamos, demasiado pocos. Que a la mayoría de la gente parece importarle más un juanete que miles de niños hambrientos, amputados o quemados vivos (¿han visto las fotos de cómo está de abrasada la pequeña Ward, la cría de 6 años con coleta que huía entre las llamas tras el antepenúltimo bombardeo israelí de una escuela? En medio de un bloqueo que ha dejado a los hospitales sin analgésicos y donde los médicos se ven obligados a operar a criaturas que no levantan dos palmos del suelo sin anestesia).

No hablaré de los asesinos ni de los que aplauden el exterminio de un pueblo, nazis de nueva hornada que han hecho de los palestinos sus judíos de hoy; de los hipócritas gobiernos de la UE, que se dicen adalides de los derechos humanos y condenan de boquilla mientras mantienen relaciones plenas con un Estado que ha traspasado todas las líneas rojas con crímenes de guerra inimaginables; de la prensa vendida que no ha llevado a cabo ninguna acción real de presión para romper el bloqueo israelí y entrar al matadero de Gaza y sigue entrecomillando genocidio cuando los mismos ministros de Netanyahu presumen de limpieza étnica y el líder de la oposición israelí llegó a criticar que «un país cuerdo no mata bebés como pasatiempo».

No, esto va por los que se horrorizan con las imágenes que nos llegan de la Franja, pero concluyen que en la playa se está mejor. Por los que, como «no pueden hacer nada», no hacen nada, por los que callan no sea que vayan a perder algún seguidor... Y no saben cuánta gente me ha decepcionado en estos 600 días de matanzas indiscriminadas y dolor. O instituciones, como la iglesia de Ibiza que, a diferencia de los papas Francisco y León XIV e incluso la Conferencia Episcopal, que se acaba de pronunciar, ha dado hasta ahora la espalda a las víctimas de Gaza, incluyendo los cristianos palestinos, y con su absoluto mutismo ha perdido el respeto que pudiera tenerles.

Esta semana me pidieron que editara la famosa entrevista a Melody: «Tengo prohibido hablar de temas políticos por contrato». No tengo nada en contra de esta chica pero tampoco pude evitar que volviera a recordarme la viñeta de Mauro Entrialgo de «¿A ti te parece que asesinar niños está bien? Yo es que en política no me meto». Estuvo calcada.