Ara toca Ben Clark

Se dedicó unos años al amor.

A entretener turistas en hoteles

de Mallorca con versos octosílabos

y sonetos soeces.

‘No sirves para nada’.

Ben Clark

Discretament, amb glòria particular però privada, acompanyat de selectes amics i torbadores al·loletes de Dalt Vila, el poeta Ben Clark passà per la seva Eivissa natal -ara viu a Mérida- per un motiu lògic i generós, la presentació del seu darrer llibre, ‘Mecánica poética. Cómo leer y escribir poemas’. -Alba Editorial, Barcelona, 2025- I ho feu a l’incomparable marc/escenari de la biblioteca de Can Ventosa amb paraules de ritual a càrrec de Julio Herranz, que molt es prodiga darrerament a actes públics i ja no té l’edat, ja no té l’edat, però ell sabrà. Això vol dir si més no rigorosament que ens trobàrem fa uns dies a una celebració de caire cultural, la qual motiva poder escriure una altra crònica rosa, concepte molt lligat al món de la creació. Tot acte cultural és aleshores nota de societat si em perdona el lector i de frivolitat també. Però sempre cal anar amb compte i portar plec de notes per apuntar noms i llinatges notables i evitar així oblidar personatges presents. Em va passar i demano disculpes, en escriure la crònica rosa sobre el poeta Francesc Parcerisas. Al tinter em vaig deixar Michel Buades, de llarga amistat, Joan Murenu peça bàsica de l’anomenat Trio UC, i Bernat Joan, perseverant a l’hora d’escriure llibres. A tots els efectes queda constància. Ben Clark, superadíssima ja l’etapa de jove promesa, avui per avui és una de les nostres veus poètiques més potents. La seva biografia ho confirma, ‘Los hijos de los hijos de la ira’, ‘La fiera ‘. Per exemple. A més a més és premi Loewe de poesia. Amb aquest llibre que ara es comenta i emportat tal vegada per un sentit pedagògic -o no- ens vol instruir i orientar com llegir i escriure poemes. Prenc nota, amic Ben, prenc nota i a partir de tot just ara mateix al peu de la lletra utilitzaré les teves indicacions i així, probablement, a la fi podré arribar a ser un poeta de qualitat. Agraït. Ara la pregunta, ¿quan els anglesos ens tornaran Gibraltar? A la cloenda de l’acte, marca de la casa, vi de tota mena, flaó, cocarrois, coca de pebreres, sobrassada... Gràcies Fanny Tur, moltes gràcies.